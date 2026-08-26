SVE ZBOG KROFNE: Društvene mreže se usijale - ove duristi masovno dolaze

KROFNA koja košta svega četiri evra uspela je da napravi ono što bi mnogi turistički radnici mogli samo da požele – stotine ljudi počele su da se penju visoko u italijanske Dolomite samo da bi je probali.

Martin Huber / AFP / Profimedia

Na 2.300 metara nadmorske visine, između Kol Rodele i prevoja Sela u Val di Fasi, nalazi se planinarski dom Friedrich August.

Ovo mesto godinama je bilo poznato pre svega planinarima i ljubiteljima spektakularnih pogleda na Dolomite. A onda su društvene mreže promenile sve.

Danas turisti ovde dolaze zbog jednog slatkiša – tradicionalnog krapfena, poslastice nalik krofni, punjene kremom.

Dolaze u zoru da krofne ne bi nestale

Snimci na kojima influenseri jedu sveže krofne sa spektakularnim vrhovima Dolomita u pozadini postali su hit na društvenim mrežama.

Rezultat?

Stotine turista počele su da dolaze do planinarskog doma, a na uskoj stazi formirani su dugački redovi.

Neki posetioci ustaju u zoru kako bi stigli pre nego što se sveže krofne rasprodaju, dok su pojedini, prema izveštajima britanskog „Gardijana“, čak kampovali preko noći kako bi bili među prvima u redu.

Cena čuvenog krapfena ide do oko četiri evra.

Prave ih već 30 godina – ali nikada nije bilo ovako

Najzanimljivije u celoj priči jeste to što ove krofne nisu nikakav novitet.

U planinarskom domu kažu da ih prave već oko tri decenije i da godinama oko njih nije bilo nikakve posebne pompe.

Sve se promenilo kada su ih otkrili blogeri i influenseri.

Fotografije i video-snimci slatkiša sa Dolomitima u pozadini počeli su masovno da se dele, a prizori redova privukli su još više posetilaca.

Jedan turista je italijanskoj televiziji Rai News čak priznao da je došao samo zbog krofne, dok je drugi rekao da ga je privukla objava na Instagramu.

Influenseri napravili novi turistički problem

Ono što na prvi pogled deluje kao simpatična priča o krofni u planinama otvorilo je, međutim, mnogo ozbiljnije pitanje.

Predstavnici italijanskih planinskih zajednica upozoravaju da društvene mreže sve češće dovode ogroman broj turista na mesta koja nisu pripremljena za tolike gužve.

Poseban problem predstavljaju uske planinarske staze i osetljiva priroda Dolomita.

Zaposleni u domu Friedrich August takođe nisu oduševljeni iznenadnom slavom. Za „Gardijan“ su rekli da su influenseri stvorili haotičnu situaciju na mestu koje je godinama bilo mirno.

Dolomiti nisu jedini

Ovo nije prvi put da jedan viralni snimak izazove pravu navalu turista u Italiji.

Slična situacija dogodila se početkom 2025. godine u planinskom mestu Rokarazo u Abrucu, nakon što je popularna TikTok influenserka objavljivala snimke sa skijališta.

Hiljade jednodnevnih posetilaca tada su stigle u planinsko mesto, što je izazvalo velike gužve i ponovo pokrenulo raspravu o uticaju društvenih mreža na masovni turizam.

Od planinarskog doma do Instagram senzacije

Friedrich August nalazi se na 2.300 metara nadmorske visine, između Kol Rodele i prevoja Sela, u jednom od najpoznatijih delova Dolomita. Sam dom svoju lokaciju opisuje kao „mali raj“ okružen planinskim vrhovima.

Ipak, mnogi novi posetioci danas kao da manje pričaju o pogledu, a više o onome što ih čeka na tanjiru.

Tako je jedna krofna od četiri evra postala najbolja reklama koju ovaj planinarski dom verovatno nikada nije ni tražio.

A priča iz Dolomita pokazuje koliko je danas malo potrebno da neka do juče mirna turistička lokacija preko noći postane viralni hit.

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