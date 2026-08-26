IDETE TRAJEKTOM PO GRČKOJ? Ovo mesto na brodu izbegavajte ako vam je muka na moru

TRAJEKT je za mnoge turiste neizostavni deo letovanja u Grčkoj, posebno ako planiraju obilazak Kiklada i drugih ostrva.

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Ali idilična plovidba Egejskim morem ponekad može da se pretvori u prilično neprijatno iskustvo.

Naročito tokom leta, kada jaki vetrovi mogu da podignu talase, putnici koji su skloni morskoj bolesti neretko se suočavaju sa mučninom, vrtoglavicom i hladnim znojem.

A mesto koje izaberete na brodu može da napravi razliku.

Ne birajte prvi red ka pramcu

Ako ste skloni morskoj bolesti, jedno od najlošijih mesta za boravak je pramac broda.

Razlog je jednostavan – na prednjem delu broda vertikalno kretanje usled talasa obično se oseća snažnije.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) zato putnicima koji imaju problem sa mučninom tokom plovidbe savetuje da izbegavaju delove plovila na kojima je kretanje najizraženije, navodeći upravo pramac kao primer.

Bolji izbor je središnji deo broda, bliže njegovom centru, gde se ljuljanje obično manje oseća.

Brzi trajekt nije uvek najbolji izbor

Kada kupuju karte za grčka ostrva, turisti često prvo gledaju koliko će putovanje trajati.

Brzi trajekt koji stiže za tri sata deluje mnogo primamljivije od velikog broda kojem je za istu rutu potrebno pet ili šest.

Ali ako ste skloni morskoj bolesti, vredi razmotriti i drugu opciju.

Veći klasični trajekti uglavnom su stabilniji na nemirnom moru od manjih brzih plovila.

To može biti naročito važno tokom vetrovitih letnjih dana na Egeju.

Zašto je avgust posebno nezgodan?

Jedan od glavnih razloga je snažan i suv severni vetar karakterističan za Egejsko more tokom leta.

Najčešće se javlja od juna do septembra i posebno može da utiče na plovidbu oko Kiklada.

Koliko vetar može da poremeti putovanje pokazalo se i ovog avgusta.

Sredinom meseca jaki vetrovi izazvali su probleme u trajektnom saobraćaju, posebno iz luka Rafina i Lavrio, dok su pojedine linije bile otkazane ili izmenjene.

Zato je pre polaska na ostrvo dobro proveriti ne samo red vožnje već i vremensku prognozu i obaveštenja trajektne kompanije.

Gledajte u horizont, a ne u telefon

Mesto na kojem sedite nije jedino što može da pomogne.

Morska bolest nastaje kada mozak dobija neusklađene informacije od očiju i sistema za ravnotežu u unutrašnjem uhu.

Zato čitanje knjige ili gledanje u telefon tokom ljuljanja broda kod osetljivih putnika može dodatno da pogorša simptome.

Bolja opcija je pogled ka udaljenoj, stabilnoj tački-poput horizonta.

CDC kao korisne mere navodi i smanjenje pokreta glave, ležanje kada je to moguće i kontrolisano disanje.

Pazite šta jedete pre plovidbe

Ni obilan obrok neposredno pre ukrcavanja nije najbolja ideja.

Ako znate da ste skloni mučnini, bolje je izabrati laganiji obrok i izbegavati veće količine alkohola.

Postoje i lekovi protiv bolesti kretanja, ali izbor preparata zavisi od osobe, drugih lekova koje koristi i mogućih neželjenih efekata, poput pospanosti. Zbog toga je najbolje o odgovarajućoj opciji unapred razgovarati sa lekarom ili farmaceutom.

Društvene mreže preplavili snimci sa grčkih trajekata

Ova tema ponovo je privukla pažnju ovog avgusta nakon što su se na društvenim mrežama pojavili snimci i iskustva putnika sa brzih trajekata na nemirnom Egejskom moru.

Pojedini turisti su zbog mučnine takve plovidbe u šali prozvali čak i „vomit comet“.

Ipak, dramatični snimci sa interneta ne znače da će svako putovanje trajektom po Grčkoj izgledati tako.

Uslovi na moru zavise od vetra, rute i tipa plovila, a velika većina putovanja protiče bez ovakvih scena.

Ali ako već znate da vam je muka na moru, nekoliko malih odluka može da vam olakša put: birajte veći brod kada imate izbor, sedite bliže sredini plovila, izbegavajte pramac i nemojte provesti celu plovidbu gledajući u telefon.

Tako će dolazak na grčko ostrvo verovatnije početi pogledom na more-umesto potragom za kesom.

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