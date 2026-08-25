NA OVOM OSTRVU NEMA NI AUTOMOBILA: Turiste u luci dočekuju magarci, a do plaža se ide peške ili brodom

AUTOMOBIL vam na ovom grčkom ostrvu neće biti potreban. Zapravo, nećete moći ni da ga koristite.

Bob Turner, Art Directors & TRIP / Alamy / Profimedia

Na Hidri, jednom od najpoznatijih ostrva Saronskog zaliva, nema saobraćajnih gužvi, parkinga, automobila ni motocikala.

Motorna vozila su zabranjena, a po dolasku u luku turisti nastavljaju peške. Za prevoz stvari tradicionalno se koriste magarci i mazge, dok se do udaljenijih delova ostrva može stići i morskim taksijem.

Ostrvo na kojem se sve usporava

Hidra je udaljena svega nekoliko sati od Atine, ali po dolasku deluje kao da ste se vratili u neko drugo vreme.

Kamene kuće amfiteatralno su raspoređene oko luke, umesto buke motora čuju se koraci po kaldrmi, a u uskim ulicama nema kolona automobila.

Upravo je odsustvo vozila postalo jedan od zaštitnih znakova ostrva. Zvanična turistička organizacija Grčke opisuje Hidru kao mesto na kojem se posetioci kreću peške ili uz pomoć magaraca, što je pomoglo da ostrvo sačuva svoj prepoznatljiv izgled.

A kako se stiže do plaže?

Za turiste naviknute da na grčkim ostrvima iznajme automobil ili skuter, odmor na Hidri izgleda potpuno drugačije.

Do pojedinih plaža i uvala može se prošetati obalom, dok se za udaljenija mesta koriste čamci i morski taksiji.

Hidra ima i mrežu pešačkih staza koje vode kroz unutrašnjost ostrva, pored manastira, vidikovaca i skrivenih uvala. Zvanična turistička organizacija izdvaja pet glavnih pešačkih ruta, a zbog letnjih vrućina savetuje da se šetnje planiraju van najtoplijeg dela dana.

I možda je baš u tome najveća čar Hidre.

Dok se na mnogim popularnim grčkim ostrvima turisti tokom leta bore sa saobraćajem i traže mesto za parkiranje, ovde je najveća dilema mnogo jednostavnija.

Hoćete li do sledeće plaže prošetati ili sačekati brod?

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