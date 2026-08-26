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BRAVO! Srpska bokserka Sara Ćirković osvojila bronzanu medalju na Mediteranskim igrama

Filip Milošević

26. 08. 2026. u 18:38

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Srpska bokserka Sara Ćirković osvojila je DANAS bronzanu medalju na Mediteranskim igrama u kategoriji do 54 kilograma pošto je u polufinalu poražena od Sirine Šarabi iz Italije.

БРАВО! Српска боксерка Сара Ћирковић освојила бронзану медаљу на Медитеранским играма

Foto: BSS

Ćirković je odlukom sudija izgubila 3:2, pa je porazom u polufinalu automatski osvojila bronzu, jer se borbe za treće mesto ne održavaju u boksu. 

Mora se reći da je Sara bila mnogo bolja bokserka u drugoj i trećoj rundi, u kojoj je i dobila bodovnu prednost kod sudija, i zato čudi krajnji ishod ove borbe. Ipak, Sara ne treba da očajava, plasmanom u polufinale je već osigurala bronzanu medalju, samo jednu u nizu na velikim takmičenjima.


 

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