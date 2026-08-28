TURISTI OTKRILI PLANINE, A SADA IH JE PREVIŠE: Francuski Alpi povlače ručnu zbog novog turističkog buma

ALPI su godinama bili sinonim za zimovanje, sneg i skijanje, ali poslednjih sezona slika se značajno promenila.

Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Sve više turista u planine dolazi leti zbog svežijeg vazduha, pešačenja, biciklizma, kampovanja i bekstva od visokih temperatura.

Međutim, popularnost je na pojedinim mestima otišla toliko daleko da lokalne vlasti sada pokušavaju da odgovore na potpuno suprotan problem od onog koji su nekada imale.

Turista je postalo previše.

U delovima francuskih Alpa parkinzi se pune već u ranim jutarnjim satima, staze su sve opterećenije, broj kampera i kombija raste, a pojedine lokalne zajednice otvoreno govore o potrebi da se dalji razvoj turizma uspori.

Biciklisti i koze na istoj stazi

Jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz mesta Les Gets u Gornjoj Savoji.

Ovo poznato planinsko odmaralište postalo je jedna od evropskih prestonica planinskog biciklizma, a od 20. do 23. avgusta bilo je domaćin velikih međunarodnih takmičenja.

Ali razvoj biciklističkog turizma otvorio je i pitanje - koliko aktivnosti jedna planina može da podnese?

Lokalni stočari upozoravaju da nove staze prolaze preko tradicionalnih pašnjaka, dok veliki broj biciklista stvara dodatni pritisak na prostor koji istovremeno koriste i poljoprivrednici.

Jedan od stočara za Le Monde je situaciju slikovito opisao: problem nije u tome što njegove koze dolaze na biciklističke staze, već što su staze napravljene na zemljištu kojim se koze tradicionalno kreću.

Zaustavljene nove staze

Sukob je postao dovoljno ozbiljan da su lokalne vlasti reagovale.

Gradonačelnik Les Getsa objavio je suspenziju projekta daljeg razvoja staza za spust na strani planine Mont-Chéry, sa namerom da deo prostora ostane bez nove turističke infrastrukture.

On je ocenio da se odmaralište nalazi na prekretnici i da su sukobi različitih korisnika planine postali dovoljno ozbiljni da zahtevaju novi pristup.

To ne znači da Francuski Alpi zatvaraju vrata turistima.

Naprotiv – turizam je izuzetno važan za lokalnu ekonomiju.

Ali pitanje više nije samo kako privući što više gostiju, već kako sprečiti da preveliki broj posetilaca uništi upravo ono zbog čega dolaze.

„Van life“ napravio novi problem

Pored planinskih bicikala i pešaka, lokalne vlasti sve češće pominju još jedan turistički trend - van life.

Putovanje kombijem, spavanje u prirodi i buđenje sa pogledom na planine postali su izuzetno popularni na društvenim mrežama.

Ali kada veliki broj vozila istovremeno stigne na male planinske puteve i improvizovana mesta za noćenje, romantična fotografija sa Instagrama za lokalno stanovništvo može da postane sasvim drugačija priča.

U pojedinim delovima Savoje vlasti upravo nekontrolisano parkiranje kombija i kampovanje na mestima koja za to nisu predviđena izdvajaju kao jedan od najvećih letnjih problema.

Za nekoliko nedelja gotovo pola miliona prolazaka

Koliki je pritisak najbolje pokazuje primer mesta Beaufort, kroz koje prolazi čuvena turistička Route des Grandes Alpes.

Prema podacima koje je gradonačelnik izneo za Le Monde, od 1. maja do 20. jula na području opštine registrovano je oko 475.000 prolazaka, što predstavlja rast od čak 82 odsto u odnosu na isti period 2025. godine.

Poseban problem predstavlja veliki broj motocikala, a stanovnici se žale i na buku.

Drugim rečima, mesto koje želi turiste istovremeno mora da pronađe način da normalan život stanovnika ne postane nemoguć tokom najposećenijih meseci.

Jedno selo je za dan dobilo desetine hiljada gostiju

Koliko brzo planinsko mesto može da bude preopterećeno pokazalo se i tokom pomračenja Sunca 12. avgusta.

U jednu opštinu sa svega 845 stanovnika tog dana stiglo je oko 20.000 ljudi.

Putevi su bili zakrčeni, a automobili parkirani na brojnim nepredviđenim mestima.

Lokalna gradonačelnica upozorila je da bi, da je tog dana izbio požar, pristup vatrogascima bio gotovo nemoguć.

Planine postale letnja alternativa moru

Iza svega stoji mnogo veća promena u evropskom turizmu.

Planine više nisu destinacije rezervisane za zimske mesece.

Francuska federacija za pešačenje ovog avgusta potvrđuje da je letnja posećenost planina u snažnom porastu. Posledice su vidljive kroz degradaciju staza, gaženje vegetacije i sve veći pritisak na osetljive prirodne zone.

Društvene mreže dodatno ubrzavaju taj proces.

Jedna fotografija planinskog jezera ili vidikovca može da pretvori do juče mirnu lokaciju u mesto na koje tokom leta dolaze hiljade ljudi.

Od „dođite kod nas“ do „moramo da postavimo granice“

Zbog toga se u delovima Gornje Savoje već uvode ili razmatraju različite mere: obavezni šatl-prevoz na pojedinim lokacijama, ograničenja saobraćaja, ograničavanje noćenja i kampovanja van uređenih kampova i stroža pravila na najpopularnijim planinskim rutama.

Sličan problem već ima i Ansi, poznat kao „Venecija Alpa“, koji godišnje privuče više od tri miliona posetilaca i pokušava da turiste preusmeri sa najopterećenijih delova jezera i starog grada.

Tako se u Francuskim Alpima ovog leta postavlja pitanje koje je donedavno bilo karakteristično za Veneciju, Barselonu ili najpoznatija mediteranska letovališta.

Koliko turista je previše turista?

Jer ako su putnici počeli da beže iz pretrpanih i vrelih gradova u planine, čini se da su sa sobom poneli i problem od kojeg su pokušavali da pobegnu.

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