ISPEČEN DŽIN OD 90,5 KILOGRAMA ROŠTILJ MESA: Na leskovačkoj „Roštiljijadi“ ponovo oboren rekord u pripremi najveće pljeskavice na svetu

Na 36. „Roštiljijadi“ u Leskovcu večeras je oboren rekord u pripremi i pečenju najveće pljeskavice na svetu. Ona je napravljena od 90,5 kilograma roštilj mesa i za pola kilograma je teža od prošlogodišnje.

I. Mitić

Ovo je deseti put da tim iskusnih roštiljdžija iz grada na Veternici koji čine: Predrag Lazarević, Ljubiša Đorđević, Ivica Zdravković i Miloš Lazarević, uz pomoć tima mlađih kolega, sastavljenog od četvorice Cvetkovića: Bojana, Saše, Stefana i Dušana, obore rekord leskovačke „Roštiljijade“ u pravljenju najveće pljeskavice na svetu.

I. Mitić

U odnosu na pre deset godina njihova ovogodišnja najveća pljeskavica, koja se priprema u okviru memorijala „Novica Stanković Šaponja“, teža je za čak 37,5 kilograma. Njen prečnik je pre pečenja bio 225, a nakon što je skinuta sa velike skare, kada je ispečena, iznosio je 202 centimetra, dok je za to vreme debljina džinovske pljeskavice narasla sa 2,8 na tri centimetra.

Višestruki rekorderi nisu krili zadovoljstvo zbog još jednog novog rekorda koji su uspeli da postave pred brojnim posetiocima leskovačkog festivala roštilja. Žiri, koji je predvodio renomirani kuvar i majstor gastronomije Saša Mišić, ocenio je da džinovska pljeskavica nikada nije bila bolje oblikovana i ispečena, dok je Predrag Lazarević istakao da tim koji je i ovoga puta predvodio nema nameru da odustane od novih rekorda.

I. Mitić

- Iz godinu u godinu proširijemo ekipu novim mladim roštiljdžijama i tako se polako pripremamo da nove rekorde na ovom takmičenju prepustimo njima, ali još uvek imamo snage i volje i nećemo tako lako odustati – istakao je Predrag Lazarević i pozvao sve koji misle da mogu da im pariraju da im stanu na crtu – Mi sigurno nismo ti koji ćemo se povući. Tu smo da čuvamo tradiciju leskovačkog roštilja i da brinemo o tome da rekord u pripremi najveće pljeskavice na svetu ostane u rukama Leskovčana.

Džinovska pljeskavica je, po tradiciji, isečena i podeljena publici koja je sve vreme sa pažnjom, pa i nevericom, pratila ovaj nesvakidašnji događaj. Najatraktivniji, ali i najrizičniji deo celokupnog procesa je okretanje pljeskavice koji je večeras, kao i mnogo puta do sada, protekao bez problema.

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