OVO SELO JE NAPRAVLJENO ZA FILM I NIKADA NIJE SRUŠENO: Danas izgleda kao pravi grad iz bajke

ŠARENE drvene kućice poređane uz tirkizno more, mali pristan, krivudave staze i prizor koji više liči na filmsku scenografiju nego na pravo naselje.

Wiktor Dabkowski / Eyevine / Profimedia

I to nije slučajnost.

Na obali Malte nalazi se Popeye Village, poznato i kao Sweethaven Village, selo koje je zaista izgrađeno za potrebe snimanja filma, a zatim je ostalo na istom mestu i postalo turistička atrakcija.

Sve je počelo zbog Popaja

Selo je izgrađeno 1979. godine u zalivu Anchor Bay, nedaleko od Melijehe, na severozapadu Malte.

Razlog je bio snimanje muzičkog filma „Popeye“, u kojem je glavnu ulogu igrao Robin Vilijams.

Snimanje je počelo u januaru 1980. godine, a za potrebe filma napravljeno je čitavo malo naselje sa 19 drvenih građevina.

Filmski Sweethaven trebalo je da izgleda kao neobično ribarsko selo u kojem žive Popaj i ostali likovi iz priče.

Kada je snimanje završeno, scenografija nije nestala.

Umesto rušenja, drvene kuće su sačuvane, a nekadašnji filmski set vremenom je pretvoren u atrakciju otvorenu za posetioce.

Danas možete da uđete u filmski set

Više od četiri decenije kasnije, originalna scenografija i dalje stoji iznad plavog mora.

Posetioci mogu da šetaju između kućica koje su korišćene tokom snimanja, pogledaju dokumentarni film o nastanku seta i vide likove Popaja, Olive i Bluta tokom zabavnih programa.

Tokom leta čitav prostor dobija još jednu ulogu.

Pored originalnog filmskog seta, posetiocima su dostupni sadržaji na vodi, plutajuća platforma, bazeni, mini golf i različiti porodični programi.

Koliko košta ulaz?

Ako se na Malti nađete ovog leta, selo je otvoreno svakog dana.

Prema cenovniku za sezonu od 1. juna do 30. septembra 2026. godine, ulaznica za odrasle i tinejdžere košta 25 evra, dok je cena za decu od tri do 12 godina 16 evra. U letnjoj sezoni kompleks radi od 9.30 do 18 časova.

Popeye Village je tako preživeo mnogo duže od filma zbog kojeg je napravljen.

Ono što je 1979. bilo samo scenografija danas je jedna od najneobičnijih turističkih atrakcija Malte.

I možda najbolji dokaz da se ponekad isplati ne srušiti kulise kada se kamere ugase.

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