Svet

UKRAJINSKI DRONOVI ZAPARALI RUSKO NEBO: Onda je usledio pakao za Kijev - ruska PVO pokosila čak 313 letelice!

P. Đurđević

29. 08. 2026. u 11:26

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SNAGE protivvazdušne odbrane oborile su 313 ukrajinskih dronova tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

УКРАЈИНСКИ ДРОНОВИ ЗАПАРАЛИ РУСКО НЕБО: Онда је уследио пакао за Кијев - руска ПВО покосила чак 313 летелице!

MOD Rusije

Dronovi su uništeni nad teritorijom Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Rostovske, Tulske i Moskovske oblasti, kao i Krasnodarskog kraja, Republike Krim, Republike Tatarstan i iznad voda Azovskog i Crnog mora.

U napadu ukrajinskih snaga u Sevastopolju poginula je jedna osoba, a tri su povređene, izvestio je guverner regiona Mihail Razvožajev na Telegramu. Prema njegovim rečima, oštećene su tri stambene zgrade i osam privatnih kuća.

U Belgorodskoj oblasti su dve osobe poginule, a 14 je povređeno tokom protekla 24 sata, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Aleksandar Šuvajev.

 Tri povređene osobe su u teškom stanju, uključujući dva dečaka, uzrasta devet i jedanaest godina.

(RT Balkan)

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