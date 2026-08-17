U PARTIZANU SE PROSLAVIO GOLOVIMA! Jovan Milošević napušta "Švabe", karijeru nastavlja u ovom klubu!

Štutgart prodao bivšeg miljenika "grobara".

Foto: Jordi Mergen / imago sportfotodienst / Profimedia

Rukovodstvo Brage dogovorilo je sve sa "švabama" oko prelaska Jovana Miloševića u redove portugalskog kluba.

Srpski reprezentativac staviće paraf na vernost timu sa Kamenoloma u petogodišnjem ugovoru, a ceo transfer iznosiće 8.000.000 evra!

Ovu informaciju u etar je pustio uvek pouzdani transfer insajder Ben Džejkobs, da bi kasnije to potvrdila i ugledna "A Bola".

Srbin stiže kao zamena Franu Navaru, Pau Viktoru i Jonasu Vindu, koji se još uvek oporavlja od povrede.

Član "orlova" dolazi u Bragu posle iskustva u Superligi Srbije, Švajcarske i Nemačke. Ponikao je u Vojvodini, klubu iz rodnog Novog Sada i rano je privukao pažnju svojim fizičkim predispozicijama i prisustvom u kaznenom prostoru: visok je oko 1,90 metara i preferira da igra kao centralni napadač.

Foto: M.Vukadinović

Bundesligaš ga je doveo 2023. kada je Jovan imao samo 18 godina, plativši Vojvodini oko 1,2 miliona evra. Međutim, bez neposrednog mesta u prvom timu nemačkog kluba, zbog jake konkurencije u napadu, Milošević je sticao iskustvo na pozajmicama, prvo u Sent Galenu u Švajcarskoj, pre nego što se vratio u srpski fudbal da bi igrao za Partizan.

Prošle sezone je bio u Verder Bremenu i debitovao je u Bundesligi, gde je redovnije igrao. Učestvovao je na 13 utakmica nemačkog prvenstva, postigavši tri gola i upisavši jednu asistenciju.

Novi napadač Brage imao je značajan uticaj i u mlađim selekcijama Srbije. Bio je najbolji strelac Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina 2022. godine, sa pet golova, na turniru na kojem su "orlići" stigli do polufinala.

Ipak, Jovan Milošević nije jedino pojačanje koje dovodi Braga. Naime, vezista Tomi Markes (19) koji je debitovao i odigrao dva meča za seniorski tim Barselone, već dogovara detalje ugovora.

Njega će Portugalci platiti 10.000.000 evropskih novčanica, plus dva miliona evra bonusa. Katalonci neće imati klauzulu o otkupu, ali zadržavaju pravo preče kupovine, tako da će sve buduće ponude za igrača morati da budu saopštene "Barsi", pre nego što eventualna prodaja dobije zvaničan epilog.

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