ŠAMAR IRANSKOG GENERALA VAŠINGTONU: SAD nemaju pravo prolaza kroz Ormuski moreuz, Persijski zaliv ili Omanski zaliv

SAD nemaju pravo prolaza kroz Ormuski moreuz, Persijski zaliv ili Omanski zaliv, izjavio je načelnik Generalštaba iranske vojske, general Amir Hatami.

Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

- Američke trupe su proterane i više im nije dozvoljeno da uđu u Persijski zaliv, Omanski zaliv ili Ormuski moreuz - citirao ga je IRIB.

Pres TV je ranije objavio da su Iran i Oman postigli dogovor o šemi pomorskog saobraćaja preko Ormuza.