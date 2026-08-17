Svet

ŠAMAR IRANSKOG GENERALA VAŠINGTONU: SAD nemaju pravo prolaza kroz Ormuski moreuz, Persijski zaliv ili Omanski zaliv

Novosti online

17. 08. 2026. u 22:00

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SAD nemaju pravo prolaza kroz Ormuski moreuz, Persijski zaliv ili Omanski zaliv, izjavio je načelnik Generalštaba iranske vojske, general Amir Hatami.

ШАМАР ИРАНСКОГ ГЕНЕРАЛА ВАШИНГТОНУ: САД немају право пролаза кроз Ормуски мореуз, Персијски залив или Омански залив

Foto: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

- Američke trupe su proterane i više im nije dozvoljeno da uđu u Persijski zaliv, Omanski zaliv ili Ormuski moreuz - citirao ga je IRIB.

Pres TV je ranije objavio da su Iran i Oman postigli dogovor o šemi pomorskog saobraćaja preko Ormuza.

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