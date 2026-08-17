UPOZORENJE ZA TURISTE: Evo šta treba da znate posle velikog požara na Kasandri

POŽAR kod Sivirija primorao je stotine ljudi na evakuaciju, a vatra je zahvatila i područje uz jedan od glavnih puteva na Kasandri. Za turiste koji ovih dana kreću na Halkidiki najvažnije je da pre puta provere situaciju baš u mestu u kojem borave.

Vasilis VERVERIDIS / AFP / Profimedia

Turisti koji ovog vikenda kreću put Halkidikija imaju razlog više da pre polaska provere najnovije informacije sa destinacije.

Veliki požar zahvatio je područje Sivirija na Kasandri, prvom „prstu“ Halkidikija, a zbog brzog širenja vatre stotine ljudi morale su da napuste ugroženo područje.

Prema Rojtersu, više od 300 turista i meštana evakuisano je iz Sivirija morskim putem. Vatra je zahvatila šumu i pojedine turističke objekte, dok je saobraćaj na glavnom putu između Sivirija i Kasandrije bio obustavljen dok su se vatrogasci borili sa plamenom sa obe strane puta.

Ipak, za one koji imaju uplaćeno letovanje važno je da znaju da požar na Kasandri ne znači da je ugrožen čitav Halkidiki.

Prvo proverite gde se tačno nalazi vaš smeštaj

Halkidiki obuhvata veliko područje i tri karakteristična poluostrva – Kasandru, Sitoniju i Atos.

Požar o kojem se trenutno izveštava zahvatio je Siviri i okolinu na Kasandri. Zato informacija da „gori Halkidiki“ sama po sebi nije dovoljna da bi turisti znali kakva je situacija u njihovom letovalištu.

Ako putujete u Siviri ili okolna mesta, pre polaska kontaktirajte hotel, apartman ili turističku agenciju i proverite da li je smeštaj dostupan i kojim putem je najbezbednije stići.

Ako letujete na drugom delu Kasandre ili na Sitoniji, takođe je dobro proveriti lokalne informacije, ali nema razloga da samo na osnovu vesti o požaru u Siviriju zaključite da je čitavo poluostrvo zatvoreno za turiste.

Proverite puteve pre nego što krenete

Ovo je posebno važno za turiste iz Srbije, koji na Halkidiki uglavnom dolaze automobilom.

Tokom požara bio je zatvoren saobraćaj na glavnom putu između Sivirija i Kasandrije, jer je vatra gorela sa obe strane saobraćajnice.

Zato navigacija na telefonu ne bi trebalo da bude jedini izvor informacija. Neposredno pre polaska ka smeštaju treba proveriti lokalna saobraćajna ograničenja i poštovati uputstva grčke policije i drugih nadležnih službi.

Posebno ne treba pokušavati da se zaobiđe policijska blokada sporednim putem - situacija na terenu tokom požara može da se promeni za veoma kratko vreme.

Ako stigne poruka 112 – nemojte je ignorisati

Turisti u Grčkoj treba da obrate pažnju i na sistem 112, preko kojeg grčka Civilna zaštita šalje hitna upozorenja stanovništvu i ljudima koji se nalaze u ugroženom području.

Poruka može da sadrži upozorenje na opasnost, ali i instrukciju da se određeno područje napusti.

U slučaju takvog upozorenja ne treba samostalno procenjivati da li je požar „dovoljno blizu“. Treba slediti instrukcije nadležnih službi.

Pre polaska pogledajte i dnevnu mapu opasnosti od požara

Grčko Ministarstvo za klimatsku krizu i civilnu zaštitu objavljuje dnevnu mapu rizika od požara.

Na njoj se može videti stepen opasnosti za različite delove zemlje, a mapa se ažurira svakodnevno.

Zvanična mapa opasnosti od požara u Grčkoj

To je koristan izvor ne samo za turiste koji tek polaze već i za one koji se već nalaze u Grčkoj i planiraju izlete, vožnju ili boravak u prirodi.

Šta poneti ako ste već na Halkidikiju

Ukoliko se nalazite u oblasti za koju postoje upozorenja, telefon držite napunjenim, a pasoše i druga dokumenta, lekove, vodu i najneophodnije stvari na jednom mestu.

U slučaju evakuacije ne treba gubiti vreme na pakovanje čitavog prtljaga.

Događaji u Siviriju pokazali su i zašto je važno pratiti uputstva službi – evakuacija nije obavljana samo kopnenim putem. Više od 300 ljudi prevezeno je čamcima i drugim plovilima kada se vatra približila letovalištu.

Da li treba otkazati putovanje?

Sam požar na jednoj lokaciji nije dovoljan razlog da se automatski otkaže putovanje na čitav Halkidiki.

Mnogo je važnije proveriti tačno mesto boravka, stanje puteva i najnovija uputstva lokalnih vlasti.

Za turiste koji putuju neposredno u Siviri i okolinu preporučljivo je da pre kretanja kontaktiraju smeštaj ili agenciju. Za ostale putnike najvažnije je da nastave da prate situaciju, jer se uslovi tokom požara mogu brzo menjati.

Drugim rečima, pre nego što ovog vikenda spakujete kofere za Halkidiki, pored prognoze vremena proverite još dve stvari – gde su aktivna upozorenja i da li je put do vašeg letovališta prohodan.

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