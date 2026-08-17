NATO je razvio strategiju u slučaju sukoba sa Rusijom, planovi Severnoatlantske alijanse uključuju udare na rusku teritoriju, pišu nemački mediji.

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Prema pisanju lista „Bild“, u pitanju su tri strateška koraka.

-Oni čine plan pod nazivom Koncept kopnenog ratovanja NATO-a, navodi se u članku.

Autori članka primetili su da upada u oči činjenica da NATO ne krije svoje planove.

Koncept je razvio major američke vojske Endru Pingri. U okviru prvog dela faze, NATO će upotrebiti lovce, rakete i dronove, piše list. Istovremeno, Alijansa namerava da stvori „autonomnu zonu“ duž granice baltičkih država sa Rusijom i Belorusijom, gde se neće raspoređivati vojnici NATO-a.

Sledeći deo strategije uključuje udare NATO-a na rusku teritoriju – trupe Alijanse planiraju napade na aerodrome, odbrambena preduzeća, mostove i železničke pruge.

Strategija takođe predviđa stvaranje „vazdušnog mosta“ preko kojeg će se u Rusiju avionima perbacivati dronovi i robotska tehnika.

Predsednik Rusije Vladimir Putin ranije je izjavio da zapadne zemlje koriste lažne tvrdnje o navodnoj pretnji koja dolazi iz Rusije kako nastavile da sprovode militarizaciju. Putin je naglasio da Moskva nema nameru da ratuje sa Evropom, ali ako Evropa želi rat, Rusija je spremna za to „odmah“.

U intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu 2024. godine Putin je detaljno objasnio da Rusija nema nameru da napada zemlje NATO-a, jer za to ​​nema nikakvog smisla. Putin je rekao da zapadni političari redovno plaše svoje stanovništvo izmišljenom ruskom pretnjom kako bi odvratili pažnju od unutrašnjih problema, ali „pametni ljudi vrlo dobro shvataju da je to laž“.

(sputnikportal.rs)

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