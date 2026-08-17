TURISTI SVE KASNIJE REZERVIŠU LETOVANJE: Evo šta se promenilo ove sezone

RAST troškova, geopolitička neizvesnost i želja da se prođe što povoljnije menjaju način na koji Evropljani planiraju odmor. Umesto rezervacija mesecima unapred, deo putnika sada čeka poslednji trenutak - a to ponekad može da donese i neočekivano dobru cenu.

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Letovanje je za mnoge i dalje jedan od prioriteta, ali način na koji ga rezervišu ove godine se menja.

Najnoviji rezultati najveće evropske turističke kompanije TUI pokazuju da su putnici tokom leta 2026. oprezniji i da sve češće donose odluku o putovanju neposredno pred polazak.

Kompanija je 12. avgusta saopštila da su na potražnju uticali geopolitička neizvesnost, visoki troškovi goriva i slabija potražnja za pojedinim destinacijama. Istovremeno je izdvojen trend last minute rezervacija, odnosno kupovine aranžmana sve bliže datumu putovanja.

Umesto meseci unapred - čeka se poslednji trenutak

Promena nije nastala preko noći.

TUI je još ranije tokom godine primetio da putnici pokazuju povećan oprez i da rezervišu bliže datumu polaska. Rat na Bliskom istoku uticao je i na izbor destinacija, pa je zabeleženo pomeranje dela potražnje sa istočnog ka zapadnom Mediteranu.

Pored neizvesnosti, važnu ulogu ima i kućni budžet.

Putnici sve pažljivije prate cene i čekaju priliku da se pojavi povoljnija ponuda. To znači da neki odmor više ne rezervišu pola godine unapred, već nekoliko nedelja ili čak dana pre putovanja.

Čekanje ove godine ne mora da znači i višu cenu

Ovde dolazimo do zanimljivog obrta.

Iako su avio-kompanije izložene rastu troškova goriva, istraživanje britanske potrošačke organizacije Which? pokazalo je da su paket-aranžmani za avgust u mnogim evropskim letovalištima pojeftinili kako se približavala sezona.

Organizacija je analizirala više od 17.000 cena i utvrdila da su u julu aranžmani za avgust bili jeftiniji nego u martu u 53 od 71 posmatrane evropske destinacije.

Prosečna cena sedmodnevnog avgustovskog paket-aranžmana u njihovom uzorku pala je sa 1.313 funti po osobi u martu na oko 1.100 funti u julu.

To, naravno, ne znači da je čekanje uvek najbolja strategija. Za tačno određen hotel, termin ili let cena može i da poraste ili smeštaj može da se rasproda.

Ali oni koji mogu da budu fleksibilni oko datuma, aerodroma ili same destinacije ovog leta mogu da naiđu na veoma dobre ponude u poslednjem trenutku.

Grčka i Španija i dalje među favoritima

Uprkos promenama u načinu rezervisanja, interesovanje za klasične mediteranske destinacije nije nestalo.

TUI među ključnim destinacijama za letnju sezonu i dalje izdvaja Grčku i Španiju, dok su i Turska, Kipar i druge mediteranske zemlje važan deo letnje ponude.

Promenio se, međutim, način na koji deo turista donosi konačnu odluku.

Umesto pitanja „Gde ćemo letovati sledećeg leta?“, sve češće se postavlja pitanje - „Gde sada možemo da prođemo najbolje?“

Kraća putovanja postaju sve zanimljivija

Istovremeno se pojavljuje još jedan trend.

Podaci turističkih platformi ukazuju na rast interesovanja za kraća putovanja i produžene vikende. Trip.com je ovog leta zabeležio snažan rast rezervacija kratkih letova u Evropi, dok se prosečno trajanje pojedinih putovanja kreće oko tri do četiri dana.

To omogućava turistima da putuju više puta tokom godine, ali da svaki pojedinačni odmor traje kraće.

Umesto dve nedelje na jednom mestu, neko će izabrati nekoliko dana na moru, produženi vikend u evropskom gradu i još jedno kratko putovanje van glavne sezone.

Da li se onda isplati čekati last minute?

Za porodicu koja mora da putuje tačno određenog datuma i želi konkretan hotel - rizik je veći.

Ali za putnike koji mogu da kažu „možemo u Grčku, Tursku ili Španiju, svejedno nam je da li krećemo u utorak ili petak“, situacija je potpuno drugačija.

Upravo fleksibilnost postaje jedna od najvrednijih stvari prilikom planiranja putovanja 2026. godine.

A ovogodišnja sezona pokazuje da stara logika po kojoj je „ranije uvek jeftinije“ više ne mora da važi u svakoj situaciji.

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