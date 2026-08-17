DA LI JE LJUTA HRANA DOBRA ILI ŠTETNA? Naučnici otkrili kada štiti srce, a kada pravi probleme

LjUTA hrana često je na lošem glasu zbog osećaja peckanja koji uzrokuje, kao i mogućih stomačnoih tegoba koje može da izazove.

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Ipak, naučnici ukazuju da neki ljuti začini mogu imati i brojne pozitivne efekte na zdravlje - od bolje kontrole telesne mase do potencijalne zaštite kardio-vaskularnog sistema.

Ljuta i začinjena hrana ima složen uticaj na ljudsko zdravlje - kod nekih ljudi može izazvati neprijatne simptome, dok kod drugih može biti povezana sa određenim zdravstvenim koristima.

Za nju se ne može reći ni da je potpuno štetna, niti univerzalno korisna, već njen uticaj zavisi od zdravstvenog stanja i individualne osetljivosti organizma.

Prema rečima stručnjaka, jela sa velikom količinom ljutih začina kod pojedinih ljudi mogu da izazovu nelagodnost u sistemu za varenje, glavobolje, pa čak i povraćanje. Posebno bi trebalo da budu oprezni oni koji već imaju određene probleme sa želucem i crevima, jer ljuta hrana može pogoršati simptome postojećih oboljenja.

Začini poput ljute paprike, bibera, vasabija, kurkume i rotkvice mogu kod osetljivih osoba dovesti do pojačanih tegoba, poput bolova u stomaku, iritacije digestivnog trakta ili neprijatnog osećaja posle obroka.

POZITIVNI EFEKTI LjUTE HRANE NA ORGANIZAM

Ipak, istraživanja pokazuju da ljuta hrana može imati i koristi za zdravlje. Njena umerena konzumacija povezuje se sa manjim rizikom od gojaznosti, kardiovaskularnih bolesti, određenih vrsta raka, Alchajmerove bolesti, respiratornih problema, pa čak i nekih psiholoških tegoba.

Jedan od razloga za potencijalne koristi krije se u jedinjenjima koja se nalaze u začinima, poput kapsaicina iz ljutih papričica. Ove materije mogu uticati na metabolizam, osećaj sitosti i različite procese u organizmu, zbog čega se začinjena hrana sve više proučava kao deo prevencije pojedinih bolesti.

Pored toga, karakterističan osećaj peckanja koji ljuta hrana izaziva može da pokrene oslobađanje endorfina i dopamina, hormona povezanih sa osećajem zadovoljstva i dobrog raspoloženja. Upravo zbog tog efekta mnogi ljudi uživaju u ljutoj hrani iako ona u prvom trenutku stvara osećaj blagog "bola".

Ipak, stručnjaci naglašavaju da ne postoji univerzalno pravilo koje važi za sve. Ako začinjena hrana kod pojedinca izaziva migrene, bolove u stomaku, dijareju ili druge neprijatne reakcije, najbolje je da je izbegava ili smanji njenu količinu.

S druge strane, ljudi koji dobro podnose ljutu hranu mogu nastaviti da je konzumiraju u umerenim količinama. U mnogim kuhinjama sveta, poput azijske, meksičke i indijske, začini su vekovima važan deo ishrane, a savremena istraživanja sve više pokazuju da umerena upotreba ljute hrane može biti povezana sa navedenim zdravstvenim prednostima.

Najvažnije je, kako stručnjaci ističu, slušati sopstveni organizam - ljuta hrana može biti koristan i ukusan dodatak ishrani, ali ne bi trebalo da bude uzrok stalne nelagodnosti ili pogoršanja zdravstvenih problema, prenosi ruska "Gazeta".

rt.rs

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