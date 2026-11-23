Uprkos razvoju statistike, veštačke inteligencije i sve naprednijih modela za prognoziranje rezultata, odgovor je i dalje negativan. Fudbal je sport u kojem jedan trenutak može da poništi sve proračune.

Federico Caputo / Panthermedia / Profimedia

Uprkos razvoju statistike, veštačke inteligencije i sve naprednijih modela za prognoziranje rezultata, odgovor je i dalje negativan.

Fudbal je sport u kojem jedan trenutak može da poništi sve proračune.

Savremena analitika koristi očekivane golove (xG), posed lopte, fizičku spremnost, povrede i brojne druge pokazatelje. Međutim, ni najsavršeniji model ne može pouzdano da predvidi individualnu grešku, crveni karton ili trenutak inspiracije nekog fudbalskog mađioničara.

Za razliku od košarke, u kojoj veliki broj napada uglavnom omogućava kvalitetnijem timu da dođe do izražaja, u fudbalu je ponekad dovoljan jedan korner da autsajder pobedi favorita.

Najbolji primer je Lester, koji je 2016. osvojio Premijer ligu iako je pred početak sezone kvota na njegovu titulu iznosila neverovatnih 5.000. Veliko iznenađenje priredila je Saudijska Arabija pobedom nad Argentinom na Svetskom prvenstvu 2022. godine.

Kladioničarske kvote predstavljaju procenu verovatnoće, a ne garanciju ishoda. One se menjaju sa novim informacijama, dok na odluke igrača često utiču emocije, navijačka pristrasnost i preterano oslanjanje na poslednje rezultate.

Veštačka inteligencija će nesumnjivo unaprediti prognoze, naročito tokom utakmica, kada će modeli sve brže obrađivati promene na terenu. Ipak, ljudski faktor i nepredvidivost igre ostaće prepreka apsolutnoj tačnosti.

Budućnost klađenja zato nije u pronalaženju sigurnih ishoda, već u boljem razumevanju verovatnoće i disciplinovanijem upravljanju rizikom.

To u praksi znači da uspešan kladilac ne mora da pogodi svaku utakmicu, već da prepozna situacije u kojima kladionica potcenjuje verovatnoću određenog ishoda. Ako je, na primer, realna verovatnoća pobede nekog tima 60 odsto, a ponuđena kvota 2,00, takva opklada dugoročno može biti isplativa, iako će približno četiri od deset puta biti gubitna. Upravo u toj razlici između stvarne verovatnoće i ponuđene kvote leži suština takozvanog vrednosnog klađenja.

Međutim, čak ni pronalaženje takvih prilika nije dovoljno bez discipline. Velike kvote ne znače automatski dobru priliku, baš kao što niske kvote ne garantuju dobitak. Jurenje gubitaka, povećavanje uloga posle neuspeha i slepo praćenje favorita mogu da ponište prednost koju donosi kvalitetna analiza. Zato je važnije donositi ispravne odluke na duži rok nego suditi o njihovom kvalitetu na osnovu jednog dobitnog ili gubitnog tiketa.

Fudbal nikada neće postati matematička jednačina sa unapred poznatim rešenjem. Ali oni koji nauče da razlikuju verovatnoću od sigurnosti imaće bolje šanse da izbegnu najskuplje greške u klađenju.