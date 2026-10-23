PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto juri devetu u nizu
* Bivši trener Nasionala, tipuje dve najkvalitetnije lige Portugalije
PORTUGALIJA 1
Gimaraeš - Maritimo 1
Amadora - Kasa Pija 1X
Alverka - Arouka 1X&GG
ŽIL VISENTE - PORTO 2
Estoril - Moreirense 1
Nasional - Braga 2
Rio Ave - Famalikao X2
SPORTING - AKADEMIKO V. 1
Santa Klara - Benfika 2
PORTUGALIJA 2
Šaveš - Vizela 1X
Akademika - Leišoeš 1X
Sporting B - Portimonense X2
Feirense - Benfika B 1
Farense - Penafiel 1
AVS - Tondela 1X
FELŽEIROŠ - LUSITANIJA 3+
PORTO B - LEIRIJA X2
Torense - Amarante 1
Porto na gostovanju Žil Visenteu juri devetu uzastopnu pobedu. Domaćin je u ponedeljak savladao Bragu preokretom iz keca u dvojku, ali ovog puta prednost dajem gostima i dvojka mi je siguran tip.
Moj Nasional je vezao šest poraza, a zbog izostanka nekoliko igrača ne verujem da može da prekine crnu seriju protiv Brage.
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