PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto juri devetu u nizu

* Bivši trener Nasionala, tipuje dve najkvalitetnije lige Portugalije

FOTO: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia

PORTUGALIJA 1

Gimaraeš - Maritimo 1

Amadora - Kasa Pija 1X

Alverka - Arouka 1X&GG

ŽIL VISENTE - PORTO 2

Estoril - Moreirense 1

Nasional - Braga 2

Rio Ave - Famalikao X2

SPORTING - AKADEMIKO V. 1

Santa Klara - Benfika 2

PORTUGALIJA 2

Šaveš - Vizela 1X

Akademika - Leišoeš 1X

Sporting B - Portimonense X2

Feirense - Benfika B 1

Farense - Penafiel 1

AVS - Tondela 1X

FELŽEIROŠ - LUSITANIJA 3+

PORTO B - LEIRIJA X2

Torense - Amarante 1

Porto na gostovanju Žil Visenteu juri devetu uzastopnu pobedu. Domaćin je u ponedeljak savladao Bragu preokretom iz keca u dvojku, ali ovog puta prednost dajem gostima i dvojka mi je siguran tip.

Moj Nasional je vezao šest poraza, a zbog izostanka nekoliko igrača ne verujem da može da prekine crnu seriju protiv Brage.