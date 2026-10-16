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CRVENI FIKSEVI: Ponte Preta preti praznom puškom

Žarko Urošević

16. 10. 2026. u 10:05

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* Linkon lak plen za Milvol

ЦРВЕНИ ФИКСЕВИ: Понте Прета прети празном пушком

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU

Ponte Preta (Brazil 2) 2 Ponte Preta - Atletiko GO 2  (kvota: 1.30)

Linkoln (Šampionat Engl.) 2 Milvol - Linkoln 1   (1.70)

Čakvari (Mađarska 2) 2 Tisakečket - Čakvari 1    (1.50)

Kečkemet (Mađarska 2) 2 Mezokovežd - Kečkemet 1    (3.30)

Emden (Nemačka 4) 2 Emde n - Lubek 2     (1.65)

Rentistas (Urugvaj 2) 2 Rentistas - Atenas 2 -

RSV (Nemačka 4) 2 Herta B - RSV 1 -

Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.

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