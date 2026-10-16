CRVENI FIKSEVI: Ponte Preta preti praznom puškom
* Linkon lak plen za Milvol
KLUBOVI SA BAR DVA ISKLjUČENA IGRAČA U PRETHODNOM KOLU
Ponte Preta (Brazil 2) 2 Ponte Preta - Atletiko GO 2 (kvota: 1.30)
Linkoln (Šampionat Engl.) 2 Milvol - Linkoln 1 (1.70)
Čakvari (Mađarska 2) 2 Tisakečket - Čakvari 1 (1.50)
Kečkemet (Mađarska 2) 2 Mezokovežd - Kečkemet 1 (3.30)
Emden (Nemačka 4) 2 Emde n - Lubek 2 (1.65)
Rentistas (Urugvaj 2) 2 Rentistas - Atenas 2 -
RSV (Nemačka 4) 2 Herta B - RSV 1 -
Napomena: Pored imena kluba su broj crvenih kartona iz meča prošlog kola i par narednog kola ekipe iz tabele.
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