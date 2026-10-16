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I OVO SMO JUČE POGODILI! Novi predlozi za igru "GG" su još bolji!

В.М.

16. 10. 2026. u 09:01

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DOMINACIJA naših tipstera se nastavlja.

И ОВО СМО ЈУЧЕ ПОГОДИЛИ! Нови предлози за игру ГГ су још бољи!

Dennis Jacobsen / Gonzales Photo / Profimedia

Dobitni tiket možete proveriti OVDE, a evo i novih predloga.

Petak

15.00 Ostrava B - Slavija Prag B GG (1.42)

18.30 Voitsberg - Ferst Vijena GG (1.62)
19.00 Horsens - Randers GG (1.65)

Ukupna kvota: 3.80

 

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Svaka uloga može biti odigrana mnogo puta.

Ali tek kada joj dodaš nešto svoje, postaje autentična.

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