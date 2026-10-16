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Tip predlaže Evroligu

В.М.

16. 10. 2026. u 09:47

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PONUDA je danas veoma solidna, izdvojili smo vam nekoliko predloga.

Тип предлаже Евролигу

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Evroliga

19.00 Bešiktaš - Bajern 1&+175.5 (3.00)

20.00 Crvena zvezda - Pariz 1 (1.32)
20.30 Virtus Bolonja - Baskonija ukupno poena +174.5 (1.65)

Ukupna kvota: 6.53

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