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NEPROPUSTIVO! Odbrana, šta je to, trčite dok vas noge nose

М.П.

16. 10. 2026. u 09:30

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НЕПРОПУСТИВО! Одбрана, шта је то, трчите док вас ноге носе

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ako ste mislili da je košarka taktičko nadmudrivanje i „rudarska” defanziva, debelo ste se prevarili! Večeras u kultnoj Bolonji, u okviru 6. kola Evrolige, Virtus i Baskonija spremaju revolveraški obračun koji će spaliti mrežice!

Reč "odbrana" je večeras strogo zabranjena u obe svlačionice! Virtus je ugasio kočnice: Mumbruova kaznena ekspedicija je u stravičnom napadačkom naletu! Vezali su tri pobede, a njihovi mečevi liče na NBA Ol-star: rušili su Pariz i Olimpijakos sa po 96:94, dok su od Bajerna izgubili u pravoj revoluciji sa 94:87. Oni ne znaju da uspore!

Baskonija prima poene kao na traci. Baskijci su potpuno zaboravili kako se čuva sopstveni koš. Defanzivna linija im je "švajcarski sir",  Valensija im je spakovala 111 poena, Olimpijakos 106, a čak ih je i Dubai rastavio sa 93. Kada se otvori tranzicija, oni jednostavno ne umeju da zaustave kola koja idu nizbrdo!

Revolverom na revolver! Derik Olston Džunior je ubacio u brzinu u kojoj ne promašuje, a spoljna linija Virtusa diktira ludački tempo od prvog sekunda. Baskonija neće imati izbora nego da prihvati ovaj juriš i uzvrati istom merom!

Granca od oko 175,5 poena deluje smešno za ove dve ekipe koje su spremne da trče do iznemoglosti. Očekujte brze posede, šuteve u ranoj fazi napada i meč u kom će se tražiti karta više za sedišta blizu koša  jer će tamo sve prštati!

NAŠ TIP: 175,5 + (1.85)

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