BUKMEJKERI NA KOLENIMA! Na meču Bešiktaš - Bajern sprema se poklon kvota koju jednostavno morate uplatiti

U okviru 6. kola Evrolige, košarkaši Bešiktaša večeras od 19:00 časova na svom terenu dočekuju ekipu minhenskog Bajerna.

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Obe ekipe u ovaj meč ulaze sa identičnim skorom (2-3), što garantuje bespoštednu borbu za priključak gornjem delu tabele.

Turski vicešampion igra u prilično promenljivom ritmu na startu elitnog takmičenja. Zanimljivo je da je Bešiktaš obe svoje pobede ostvario na gostovanjima (protiv Baskonije i Makabija), dok pred svojim navijačima još uvek traži pravi ritam nakon poraza od Barselone i Valensije.

U sredu su doživeli ubedljiv poraz od Hapoela iz Tel Aviva u Sofiji (100:82), pre svega zbog katastrofalne treće četvrtine koju su izgubili sa 32:16. Glavne poluge turskog tima su iskusni Skoti Vilbekin (prosečno 16.4 poena), Devon Dotson i centar Ante Žižić.

Bešiktaš igra izuzetno napadačku košarku i treći su napad lige sa skoro 92 postignuta poena po meču.

Izabranici Antona Gavela u Istanbul stižu sa mnogo više samopouzdanja. Bajern je u sredu napravio sjajan podvig takođe u Istanbulu, gde je srušio Anadolu Efes rezultatom 101:93. Minhenski klub je pokazao izuzetnu šutersku kliniku predvođen Andreasom Obstom i Dvejnom Vašingtonom. Bavarci takođe forsiraju brz ritam sa dosta šuteva sa distance, a duel sa Efesom je pokazao da tim može da zadrži mirnoću i odbije nalete domaćina kada se meč lomi.

S obzirom na to da obe ekipe forsiraju izuzetno brz ritam, tranziciju i šut za tri poena (Bešiktaš daje 92 poena po meču, Bajern je u sredu brojao do 101), granica poena deluje veoma dostižno. Očekujemo efikasan meč na obe strane.

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