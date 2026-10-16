PUCAĆE U BLAUGRANI! Kevin Panter sprema osvetu, ali Olimpijakos stiže sa oružjem za masovno uništenje!

Evroligaški klasik između Barselone i Olimpijakosa igra se večeras od 20:30 u okviru šestog kola najelitnijeg evropskog takmičenja.

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Ovaj duel već u ranoj fazi sezone donosi ogroman ulog, veliki pritisak i savršen je poligon za ljubitelje sportskog klađenja.

Bukmejkeri širom sveta i domaće kladionice dali su blagu prednost gostima iz Pireja, ali mi idemo na plus poene, što je više nego izvesno.

Situacija u taboru Barselone daleko je od idealne. Trenerski štab se suočava sa ozbiljnim glavoboljama jer u rotaciji neće biti dvojice ključnih kreatora, Nikolas Laprovitola i Huan Nunjez su van stroja zbog povreda.

Sav teret organizacije i egzekucije pašće na leđa jednog čoveka. Kevin Panter je trenutno prva, druga i treća opcija Katalonaca u napadu. Nekadašnji kapiten Partizana igra u životnoj formi, beleži 17.6 poena po meču i na četiri od poslednjih pet utakmica ima indeks korisnosti veći od 19. On će večeras imati apsolutnu slobodu i dozvolu za ubistvo" u napadu, što je prvi znak za akciju na tiketima.

Sa druge strane, Olimpijakos dolazi kao kaznena ekspedicija. Tim Jorgosa Barcokasa ima toliko duboku rotaciju da unutrašnji potresi, poput suspenzije Tajlera Dorsija zbog nezadovoljstva minutažom, uopšte ne utiču na snagu ekipe.

Pirejci imaju novo oružje za masovno uništenje – Žan Montero igra zastrašujuće dobro na početku sezone. Dojučerašnji bek Androre uneo je brutalnu atletiku i brzinu u spoljnu liniju Olimpijakosa, a pre samo nekoliko dana je svom bivšem timu spakovao 26 poena.

Kada na to dodate zvaničnog MVP-ja Sašu Vezenkova (prosek 16.6 poena), NBA pojačanje Evana Furnijea i oporavljenog Nikolu Milutinova pod košem, jasno je zašto Olimpijakos slovi za favorita usred Barselone.



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