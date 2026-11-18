JOŠ JEDAN POGODAK NAŠE REDAKCIJE! Evo današnjih predloga za igru "GG"
TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
18.45 Heken (Ž) - Mančester Siti (Ž) GG (1.57)
20.45 Gosport - Čertsi GG (1.35)
00.30 Olvejz redi - Real Potosi GG (1.68)
Kvota: 3.56
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