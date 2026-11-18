I NBA TIKET SMO POGODILI! Evo novih predloga iz najjače košarkaške lige sveta
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između srede i četvrtka.
Sinoćni dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
NBA
01.10 Klivlend kavalirs - Memfis grizli 1 (1.48)
01.10 Orlando medžik - Filadelfija seventisiksers ukupno poena +216.5 (1.58)
01.10 Majami hit - Milvoki baks ukupno poena -241.5 (1.60)
Kvota: 3.74
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