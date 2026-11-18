Jurimo treći TIP DANA u nizu! Dvojka protiv katastrofalnog Hataja se ne dovodi u pitanje
Hataj se nalazi u stanju raspadanja, a Inegol koji juri plej-of bi to morao da iskoristi.
Juče smo predložili fiks na Luton koji je rutinski odradio posao na Kenilvurt roudu, što možete proveriti OVDE, a što se tiče današnjeg predloga:
Iako je samo pre par godina igrao u eliti, Hataj se nalazi u stanju raspadanja, zbog penala saveza krenuo je prvenstvo sa -9 poena, a kako je u prvih 11 kola sakupio samo četiri boda, jasno je da mu ispadanja iz Bele grupe Druge lige ne gine.
To stanje u njegovim redovima morao bi iskoristiti tim Inegola koji je veoma solidan i bori se za mesto u plej-ofu. Trenutno je sedmi na tabeli, ali trijumf na današnjem susretu mogao bi ga podići čak na četvrtu poziciju.
Gost jeste u nešto lošijoj formi, bez pobede je na poslednja dva susreta, ali ovo mu je idealna prilika da prekine post i upiše vredna tri boda.
Takođe, kladionice opasno obaraju kvotu na dvojku tokom čitavog jutra, tako da vam predlažemo da što pre odigrate naš novi tip dana koji počinje u 11.00.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,40)
Preporučujemo
RUKOMETNI TIKET: Tip za danas predlaže mečeve iz Evrokupa
17. 11. 2026. u 13:01
PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope
17. 11. 2026. u 12:17
NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta
17. 11. 2026. u 11:49
TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"
17. 11. 2026. u 11:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
Komentari (0)