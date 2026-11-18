Hataj se nalazi u stanju raspadanja, a Inegol koji juri plej-of bi to morao da iskoristi.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Juče smo predložili fiks na Luton koji je rutinski odradio posao na Kenilvurt roudu, što možete proveriti OVDE, a što se tiče današnjeg predloga:

Iako je samo pre par godina igrao u eliti, Hataj se nalazi u stanju raspadanja, zbog penala saveza krenuo je prvenstvo sa -9 poena, a kako je u prvih 11 kola sakupio samo četiri boda, jasno je da mu ispadanja iz Bele grupe Druge lige ne gine.

To stanje u njegovim redovima morao bi iskoristiti tim Inegola koji je veoma solidan i bori se za mesto u plej-ofu. Trenutno je sedmi na tabeli, ali trijumf na današnjem susretu mogao bi ga podići čak na četvrtu poziciju.

Gost jeste u nešto lošijoj formi, bez pobede je na poslednja dva susreta, ali ovo mu je idealna prilika da prekine post i upiše vredna tri boda.

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