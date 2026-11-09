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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

09. 11. 2026. u 10:30

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ZA danas smo vam spremili nekoliko predloga koje vredi probati.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Tenis

11.00 A. Rinderkneš - M. Kecmanović 1 (1.45)
21.00 A. Sabalenka - K. Muhova 1 (1.47)
22.30 M. Andrejeva - E. Svitolina 1 (1.55)

Ukupna kvota: 3.30

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