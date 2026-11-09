Dušan Vlahović opet ne igra za Srbiju!

SELEKTOR Srbije Veljko Paunović je saopštio da neće moći da računa na sve igrače protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija!

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- Što se tiče igrača koje smo izgubili, prvo se javio Aleksa Terzić, koji ima infekciju, zbog čega je njegova krvna slika jako loša, zato nije igrao za vikend. Takođe, Strahinja Pavlović je dobio udarac u bubreg pod posmatranjem, treba da se obave dodatne analize, ali ga neće biti. Nekim čudom bih voleo da se priključi, iz tog razloga smo poznali Milana Krpića iz Đera. Daćemo mu priliku da se pokaže - rekao je Veljko Paunović, a onda opet razočarao Srbiju:

- Treći je Dušan Vlahović. U razgovoru sa njim mi je rekao da ima privatnu situaciju koju želi da reši u ovom periodu. To je sve što mogu da kažem, sve ostalo ne bi bilo fer da ja stavljam reči u njegova usta. Treba da pitate njega, ako je spreman da da taj odgovor. Svakako da je to gubitak za nas, ali je to prilika za sledećeg igrača da pokaže odanost i pripadnost reprezentaciji - rekao je Paunović.

Srbija će znači biti bez Dušana Vlahovića, Strahinje Pavlovića i Alekse Terzića.