NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

NAJMANjE tri osobe su poginule, a 15 je povređeno u snažnoj eksploziji koja se dogodila danas u fabrici čelika "Habaš" u Alijagi, u turskoj pokrajini Izmir. Među povređenima, tri osobe su u teškom stanju, dok se za najmanje deset radnika, koji su ostali zatrpani pod ruševinama, još traga.