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NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

09. 11. 2026. u 11:26

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga koji se igraju u noći između ponedeljka i utorka.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Marty Jean-Louis / imago sportfotodienst / Profimedia

NBA

01.10 Atlanta hoks - Los Anđeles lejkers ukupno poena -243.5 (1.52)

01.10 Šarlot hornets - Klivlend kavalirs ukupno poena +208.5 (1.50)

03.10 Finiks sans - San Antonio spars ukupno poena +220.5 (1.50)

Kvota: 3.42

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