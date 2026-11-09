POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz NBA
Ponuda je bogata, spremili smo vam tri predloga za večeras.
NBA - igrači
1.10 D. Mičel pogođene trojke +2.5 (1.90)
2.10 P. Sijakam +19.5 poena (1.90)
2.10 K. Fleg +23.5 poena (1.55)
Ukupna kvota: 5.60
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