KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz košarke i fudbala.
Sreda
18.00 Neptunas - Napoli ukupno poena +173.5 (1.70)
19.00 Jedinstvo Ub - Crvena Zvezda |1-3&\1-3 (1.82)
Kvota: 3.09
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