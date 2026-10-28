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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

28. 10. 2026. u 12:18

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КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Sreda

18.00 Neptunas - Napoli ukupno poena +173.5 (1.70)

19.00 Jedinstvo Ub - Crvena Zvezda |1-3&\1-3 (1.82)

Kvota: 3.09

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TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

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