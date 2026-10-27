UPOZORENJE IZ VAŠINGTONA! Da li sledi zatišje u Ukrajini, a onda PAKAO NA PROLEĆE — evo šta se stvarno sprema!

OBE strane bi iskoristile pauzu u ratu u Ukrajini za ponovno naoružavanje, a duža pauza bi mogla da znači krvavije proleće.

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Majkl Rubin tvrdi da bi Kijev, u svakom slučaju, trebalo da želi zamrzavanje sukoba: humanitarna računica – zima bez grejanja, vode ili funkcionalnih liftova u višespratnicama – važnija je od vojne računice, a Zelenski može sebi da priušti da sačeka kraj mandata američke administracije, čiji je rok trajanja unapred određen.

Predsednik Donald Tramp je 19. oktobra 2026. godine, dok je kretao na skup u Kanzasu, ponovo predložio nametanje sporazuma Ukrajini kako bi se rat okončao. Na pitanje o samitu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom, Tramp je rekao da bi učinio „sve što je u njegovoj moći da okonča rat, bez obzira na to da li je neko drugi prisutan ili ne”.

Foto: prinskrin militarywatchmagazine.com/ telegram ugolok sitha

Tramp je tada ponovo delovao kao da staje na stranu Rusije protiv Ukrajine. „Učinio bih to – ne toliko zbog Ukrajine, jer Rusija se, iskreno govoreći, prema Ukrajini ponašala sasvim u redu. Nisu mnogo toga preduzimali”, rekao je on, dodajući da je danas problem ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. „Možda je vreme da Zelenski pronađe nekoga drugog ko će pregovarati”, rekao je on, uz objašnjenje: „Zelenski ne zna o čemu govori.”

U tom trenutku, Bela kuća je obustavila razmenu obaveštajnih podataka koja Ukrajincima omogućava da budu upozoreni na predstojeće napade. Ovde nije reč o vojnoj odbrani, već o zaštiti civila. Svim posetiocima koji ulaze u Ukrajinu savetuje se da preuzmu aplikaciju koju ima svaki Ukrajinac. Kada obaveštajni podaci otkriju lansiranja i suze putanju dronova i balističkih raketa, aplikacija upozorava Ukrajince u potencijalnoj zoni udara da potraže sklonište. Klizeće bombe je teže pratiti jer nemaju toplotni trag.

Preduzetnik Ilon Mask je takođe, kako se čini, usporio ili onemogućio rad sistema „Starlink” (Starlink), čime je otežao ukrajinske komunikacije i operacije dronovima. Ovi potezi – kao i Trampovo izjednačavanje moralne odgovornosti, ako ne i njeno potpuno izokretanje – zanemaruju činjenicu da je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, te da bi smanjenje pritiska na ruske snage, bez njihovog potpunog povlačenja, predstavljalo nagrađivanje Putina za agresiju.

Tanjug/AP/Iryna Rybakova

Zelenski je 21. oktobra 2026. godine odgovorio izražavanjem spremnosti da se rat zamrzne. Svako ko podržava Ukrajinu u njenoj borbi za slobodu i povratak teritorije trebalo bi da podrži takvo „zamrzavanje” sukoba.

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) verovatno je najbolji međunarodni izvor informacija o Ukrajini. Dok pojedini analitičari iz istraživačkih centara („tink-tenkova”) nakratko svrate na dan-dva kako bi prisustvovali konferencijama, a zatim elokventno govore o svom ulepšanom i površnom iskustvu, a zapadne diplomate ostaju ograničene na Kijev ili gradove blizu poljske granice, UNHCR deluje na samim linijama fronta – u gradovima kao što su Harkov, Dnjepar i Zaporožje. Oni su među prvima koji stižu na mesta napada, organizujući skloništa, popravke i trijažu svega nekoliko minuta nakon udara. Budući da su na terenu, umesto da budu zarobljeni u „mehuru” površnosti, kukavičluka ili paranoje, oni imaju daleko detaljniji i precizniji uvid u stanje u zemlji nego većina zapadnih diplomata.

Foto Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Još od prošlog leta, UNHCR je upozoravao da će Rusija tokom predstojeće zime verovatno gađati infrastrukturu za vodosnabdevanje, kanalizaciju i higijenu. U Kijevu i Harkovu, prosečne dnevne temperature u januaru iznose svega -3, odnosno -3,5 stepeni Celzijusa, dok su prosečne noćne temperature još niže, za oko 5,5 stepeni. Ako ruske rakete onesposobe grejanje i snabdevanje električnom energijom, posledice mogu biti pogubne, kako za penzionere, tako i za mlade. Stariji Ukrajinci koji žive na višim spratovima stambenih zgrada mogli bi ostati zarobljeni – bez grejanja, hrane i vode – ukoliko nisu u stanju da savladaju deset ili više spratova stepenica.

Tramp možda stavlja akcenat na cenu dizela i izražava nezadovoljstvo zbog ukrajinskih napada na izvore prihoda koji finansiraju Putinov rat, ali „zamrzavanje” sukoba tokom zimskih meseci predstavljalo bi neto dobitak za Zelenskog i sve Ukrajince.

Putin će svaki prekid vatre iskoristiti za popunu svojih vojnih kapaciteta, ali isto će učiniti i Zelenski. Tokom posete istočnoj Ukrajini prošlog leta, obrazac nasilja bio je jasan: ako bi Ukrajina napala rafineriju ili fabriku namenske industrije, Rusija bi uzvratila udarima na stambene zgrade, fabrike i bolnice. Ukrajinci su znali da predstoji napad jer bi se iznad gradova, satima ranije, pojavljivale izviđačke bespilotne letelice.

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Vremenski uslovi su takođe igrali ulogu: Rusija je često obustavljala napade kada je bilo oblačno ili kišovito, jer je u takvim uslovima bilo teže precizno gađati ciljeve. Obično bi takav napad iscrpeo zalihe projektila i dronova, pa bi, nakon što bi se talas udara završio, Ukrajinci u bilo kom gradu mogli da računaju na nekoliko dana, ako ne i nedelju dana, mira. Isti obrazac važio je i u obrnutom smeru. Duža pauza mogla bi da znači krvavije proleće, ali nasilje će biti neizbežno sve dok Rusija ne okonča svoju agresiju.

Zelenski takođe pravi istu računicu kao i svaki drugi svetski lider. Tramp ima svoj „rok trajanja”. Sukobi interesa – ako ne i korupcija – koji okružuju njegovu Belu kuću i izaslanike, verovatno će nestati nakon 20. januara 2029. godine. Sve dok Zelenski uspeva da spreči aktivnu podršku SAD Rusiji, vreme radi za Ukrajinu.

Američki politički akteri i političari koji podržavaju Ukrajinu možda će negodovati zbog Trampovih poteza i mešanja. Tramp govori o miru, ali njegovo kolebanje i česte promene stava produžili su rat i uzrokovali neizrecivu patnju. Međutim, protiviti se prekidu vatre samo iz inata prema Trampu jednako je pogrešno i na kraju bi moglo da potkopa put Ukrajine ka pobedi.



(19fortyfive.com/Dr Majkl Rubin)

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