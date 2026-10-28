Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

28. 10. 2026. u 10:46

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ZA danas smo vam spremili nekoliko zanimiljivih predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

Tanjug/Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Sreda

15.00 Radnički 1923 - Železničar Pančevo |1-3&||1-3 (1.93)
17.00 Radnički Niš - Partizan G 2-4 (1.80)
20.45 Đenova - Juventus |0-1&||1+ (1.77)

Ukupna kvota: 6.15

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