STANOJEVIĆEV NOVI POČETAK U NIŠU: Partizan na Čairu traži izlaz iz krize, Radnički priliku za veliki skalp!
Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekuju Partizan u odloženoj utakmici četvrtog kola Superlige Srbije, a duel na Čairu biće u znaku povratka Aleksandra Stanojevića na klupu crno-belih. Iskusni stručnjak četvrti put preuzima ekipu iz Humske, a debi u novom mandatu očekuje ga u trenutku kada su bodovi potrebniji nego ikada.
Na Čairu se danas ne igra samo za prvenstvene bodove, već i za povratak samopouzdanja. Radnički Niš od 17 časova dočekuje Partizan u zaostalom susretu četvrtog kola Superlige, a u centru pažnje biće Aleksandar Stanojević, koji se vratio u Humsku posle odlaska Saše Ilića i odmah dobio priliku da pokrene posrnuli "parni valjak".
Za Stanojevića je ovo četvrti mandat na klupi crno-belih, koje je prethodno predvodio od 2010. do 2012, od 2020. do 2022. i tokom 2024. godine. Sa Partizanom je osvajao titule prvaka Srbije i nacionalni kup, a sada pred sobom ima drugačiji izazov, da ekipi vrati stabilnost, čvrstinu i pobednički mentalitet.
- Čim novi trener dođe, energija je bolja. Ekipa je dobro fizički pripremljena, momci izgledaju dobro - poručio je Stanojević uoči debija, uz podsećanje da su očekivanja u Partizanu uvek najveća.
Ipak, vremena za prilagođavanje nema. Crno-beli su posle 12 odigranih utakmica osvojili 11 bodova, uz čak sedam poraza, pa je jasno da ih čeka ozbiljan posao. Sa druge strane, ni Nišlijama ne cvetaju ruže, imaju osam bodova i samo dve prvenstvene pobede, zbog čega im je svaki naredni meč od velikog značaja.
Trener Radničkog Nikola Drinčić upozorio je da Partizan ima individualni kvalitet i da se o njegovoj snazi ne može suditi samo na osnovu plasmana na tabeli. Domaćin će, međutim, biti oslabljen, pošto zbog povreda i suspenzije neće moći da računa na petoricu fudbalera.
Promena trenera mogla bi da donese novu energiju gostima, ali ona mora da bude potvrđena na terenu. Radnički će pokušati da iskoristi domaći teren i probleme rivala, dok Partizan traži pobedu koja bi mogla da označi početak preokreta. Na Čairu Stanojevića čeka prvi ispit, i nema sumnje da će rezultat biti važniji od lepih obećanja.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1.80)
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