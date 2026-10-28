Fudbal

Poznati Holanđanin seda na "vrelu klupu" Fenera

В.М.

28. 10. 2026. u 12:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Doskoranjši pomoćnih u Feneru, Dirk Kujt imenovan je za privremenog trenera turskog velikana, a novi izazov na klupi istanbulskog giganta stiže uoči susreta sa njegovim bivšim klubom u Ligi šampiona.

Познати Холанђанин седа на врелу клупу Фенера

Yigit Oerme / Ps Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Holandski stručnjak (46) preuzeo je ekipu nakon što je Ismail Kartal podneo ostavku, posle poraza od Galatasaraja rezultatom 2:1. Iz Fenerbahčea je potvrđeno da će Kujt voditi tim do izbora novog stalnog trenera.

Njegov debi očekuje se u subotu, kada će Fenerbahče odmeriti snage sa Goztepeom. Već naredne srede, 4. novembra, Kujta čeka poseban izazov, duel sa Liverpulom u elitnom evropskom takmičenju.

Kujt je ostavio značajan trag na Enfildu, gde je tokom šest godina odigrao 285 utakmica i postigao 71 pogodak. Sa engleskim klubom osvojio je Liga kup 2012. godine, a nakon odlaska iz Liverpula karijeru je nastavio upravo u Fenerbahčeu. U sezoni 2013/14. sa istanbulskim klubom stigao je do titule prvaka Turske.

Po završetku igračke karijere 2017. godine posvetio se trenerskom poslu, radeći u nekoliko klubova. Povratak u Fenerbahče usledio je u junu 2026, kada je imenovan za pomoćnika u stručnom štabu.

Pred Kujtom je sada važan zadatak, pošto se Fenerbahče nalazi na petom mestu prvenstvene tabele, sa šest bodova zaostatka za vodećim Galatasarajem. Holanđanin će pokušati da stabilizuje rezultate ekipe, ali i da je što bolje pripremi za susret sa klubom u kojem je proveo veliki deo svoje igračke karijere.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)
Svet

0 0

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

27. 10. 2026. u 11:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Trostruki grend slem šampion završio karijeru!
Tenis

0 0

Trostruki grend slem šampion završio karijeru!

Švajcarski teniser Stan Vavrinka zvanično je završio profesionalnu karijeru porazom u prvom kolu turnira u Bazelu. Trostruki grend slem šampion oprostio se od tenisa pred domaćom publikom, čime je spuštena zavesa na jednu od najznačajnijih karijera njegove generacije.

28. 10. 2026. u 11:54

Politika
Tenis
Fudbal
Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!

Uhvaćeni u nesvakidašnjoj akciji na Kosmaju: Dronom prali spomenik visok preko 30 metara!