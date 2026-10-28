Poznati Holanđanin seda na "vrelu klupu" Fenera

Doskoranjši pomoćnih u Feneru, Dirk Kujt imenovan je za privremenog trenera turskog velikana, a novi izazov na klupi istanbulskog giganta stiže uoči susreta sa njegovim bivšim klubom u Ligi šampiona.

Yigit Oerme / Ps Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Holandski stručnjak (46) preuzeo je ekipu nakon što je Ismail Kartal podneo ostavku, posle poraza od Galatasaraja rezultatom 2:1. Iz Fenerbahčea je potvrđeno da će Kujt voditi tim do izbora novog stalnog trenera.

Njegov debi očekuje se u subotu, kada će Fenerbahče odmeriti snage sa Goztepeom. Već naredne srede, 4. novembra, Kujta čeka poseban izazov, duel sa Liverpulom u elitnom evropskom takmičenju.

Kujt je ostavio značajan trag na Enfildu, gde je tokom šest godina odigrao 285 utakmica i postigao 71 pogodak. Sa engleskim klubom osvojio je Liga kup 2012. godine, a nakon odlaska iz Liverpula karijeru je nastavio upravo u Fenerbahčeu. U sezoni 2013/14. sa istanbulskim klubom stigao je do titule prvaka Turske.

Po završetku igračke karijere 2017. godine posvetio se trenerskom poslu, radeći u nekoliko klubova. Povratak u Fenerbahče usledio je u junu 2026, kada je imenovan za pomoćnika u stručnom štabu.

Pred Kujtom je sada važan zadatak, pošto se Fenerbahče nalazi na petom mestu prvenstvene tabele, sa šest bodova zaostatka za vodećim Galatasarajem. Holanđanin će pokušati da stabilizuje rezultate ekipe, ali i da je što bolje pripremi za susret sa klubom u kojem je proveo veliki deo svoje igračke karijere.