Tip predlaže igrače iz NBA lige
SPREMILI smo vam tri predloga za večeras.
NBA - igrači
0.10 T. Halibarton +9.5 asistencija (1.90)
0.10 Dž. Braun ukupno skokova +5.5 (1.60)
1.10 N. Jokić +24.5 poena (1.55)
Ukupna kvota: 4.71
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