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Tip predlaže igrače iz NBA lige

В.М.

28. 10. 2026. u 12:07

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SPREMILI smo vam tri predloga za večeras.

Тип предлаже играче из НБА лиге

Tanjug/AP Photo/Matthew Hinton

NBA - igrači

0.10 T. Halibarton +9.5 asistencija (1.90)
0.10 Dž. Braun ukupno skokova +5.5 (1.60)
1.10 N. Jokić +24.5 poena (1.55)

Ukupna kvota: 4.71

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