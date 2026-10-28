Fudbal

Skandal potresa Španiju! Jamalov otac pljunuo ženu i napao muškarca? (FOTO/VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 10. 2026. u 10:31

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Otac fudbalske zvezde Barselone Lamina Jamala, Munir Nasraui, našao se u centru skandala nakon što su španski mediji objavili navode o incidentu na aerodromu u Barseloni.

Скандал потреса Шпанију! Јамалов отац пљунуо жену и напао мушкарца? (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Pringskrin/iks/@herqles_es

Prema pisanju portala „El Espanjol“, on je navodno pljunuo radnicu ugostiteljskog objekta, a potom fizički nasrnuo na muškarca koji je pokušao da je zaštiti.

Incident se, prema navodima medija, dogodio uoči leta za London, gde je Nasraui prisustvovao ceremoniji dodele Zlatne lopte, na kojoj njegov sin na kraju nije osvojio prestižno priznanje.

Sukob navodno izbio zbog jakne

Kako prenose španski mediji, sukob je počeo nakon što je Nasraui ostavio jaknu na mestu na kojem nije smela da se nalazi. Zaposlena u ugostiteljskom objektu navodno ga je upozorila da je skloni, što je, prema tim izveštajima, izazvalo burnu reakciju.

Situacija je potom navodno eskalirala, a Nasraui je, kako se tvrdi, pljunuo radnicu u lice. Kada se jedan muškarac umešao kako bi je zaštitio, otac fudbalera Barselone navodno je pokušao da baci stolicu na njega.

Zbog incidenta je, prema medijskim navodima, morala da interveniše policija. Za sada nema potvrđenih informacija o eventualnim prijavama ili sankcijama, dok sve okolnosti događaja nisu zvanično razjašnjene.

Novi sukob u Londonu posle ceremonije

Tu se, međutim, navodno nisu završile neprijatne situacije tokom Nasrauijevog putovanja u London.

Nakon završetka ceremonije dodele Zlatne lopte, došlo je do novog sukoba, ovog puta sa članom ruske novinarske delegacije.

Prema snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, ruski snimatelj prišao je Nasrauiju ispred londonskog teatra Paladijum, gde je održana svečanost. Otac mladog fudbalera reagovao je veoma burno i, kako se vidi na snimku, zamalo izbio telefon iz ruke snimatelju.

Navodi o oba incidenta izazvali su pažnju javnosti, ali okolnosti događaja i eventualne posledice za Nasrauija tek treba da budu razjašnjene.

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