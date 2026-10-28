POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz Evrolige
SPREMILI smo vam tri predloga za danas.
Evroliga - igrači
18.30 K. Miler Mekintajer +9.5 (1.52)
20.00 K. Džons +14.5 (1.50)
20.30 J. Valančijunas +12.5 (1.90)
Ukupna kvota: 4.33
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