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POENI IGRAČA: Tipovi za košarkaše iz Evrolige

В.М.

28. 10. 2026. u 11:25

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SPREMILI smo vam tri predloga za danas.

ПОЕНИ ИГРАЧА: Типови за кошаркаше из Евролиге

FOTO: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Evroliga - igrači

18.30 K. Miler Mekintajer +9.5 (1.52)
20.00 K. Džons +14.5 (1.50)
20.30 J. Valančijunas +12.5 (1.90)

Ukupna kvota: 4.33

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