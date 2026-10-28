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PARTIZAN GOST JUGA: Crno-beli sutra na startu Evrokupa za vaterpoliste gosti Dubrovčana

Slobodan Krstović

28. 10. 2026. u 12:46

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KLASIK u Dubrovniku. Vaterpolisti Partizana sutra (19.00) u prvom kolu grupe D Evrokupa u čuvenom bazenu "Gruž" izlaze na megdan Jugu. U okršaju starih rivala na papiru su favoriti Dubrovčani, ali se očekuje da crno-beli pruže žestok otpor. U drugom meču od 20.00 časova sastaće se Pej de Eks i Strazbur.

ПАРТИЗАН ГОСТ ЈУГА: Црно-бели сутра на старту Еврокупа за ватерполисте гости Дубровчана

foto milos vukadinovic

I drugi naš predstavnik, Šabac gostovaće na strtu drugog po snazi evropskog takmičenja. Šapčani će sutra (19.00) u grupi B u Berlinu odmeriti snage sa Špandauom 04. "Čivijaši" su lane bili uspešniji u duelima sa nemačkim velikanom. U drugom meču od 18.45 Savona dočekuje Primorac.

Prve dve ekipe idu dalje, a lane je trofej osvojio francuski Marselj.

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