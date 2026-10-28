PARTIZAN GOST JUGA: Crno-beli sutra na startu Evrokupa za vaterpoliste gosti Dubrovčana
KLASIK u Dubrovniku. Vaterpolisti Partizana sutra (19.00) u prvom kolu grupe D Evrokupa u čuvenom bazenu "Gruž" izlaze na megdan Jugu. U okršaju starih rivala na papiru su favoriti Dubrovčani, ali se očekuje da crno-beli pruže žestok otpor. U drugom meču od 20.00 časova sastaće se Pej de Eks i Strazbur.
I drugi naš predstavnik, Šabac gostovaće na strtu drugog po snazi evropskog takmičenja. Šapčani će sutra (19.00) u grupi B u Berlinu odmeriti snage sa Špandauom 04. "Čivijaši" su lane bili uspešniji u duelima sa nemačkim velikanom. U drugom meču od 18.45 Savona dočekuje Primorac.
Prve dve ekipe idu dalje, a lane je trofej osvojio francuski Marselj.
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