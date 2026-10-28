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NBA TIKET: Predlozi iz najjače košarkaške lige sveta

Немања Пејчић

28. 10. 2026. u 12:37

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NAŠA redakcija vam je spremila dva zanimljiva predloga koji se igraju u noći između srede i četvrtka.

НБА ТИКЕТ: Предлози из најјаче кошаркашке лиге света

Foto: Tanjug AP Photo/John Locher

NBA

00.10 Indijana pejsersi - Filadelfija seventisiksersi 2 (1.55)

00.10 Klivlend kavalirsi - Vašington vizards ukupno poena +234.5 (1.62)

00.10 Atlanta hoksi - Majami hit ukupno poena +236.5 (1.60)

Kvota: 4.02

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