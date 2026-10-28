Muk u Minhenu! Šta se dešava sa Vensanom Kompanijem nakon što se srušio ne treningu Bajerna?
Nakon što se srušio na treningu Bajerna, belgijski stručnjak Vensan Kompani već pet dana leži u bolnici, dok javnost i dalje u neverici čeka zvanične informacije o njegovom stanju.
Drama na treningu Bavaraca počela je krajem prošle nedelje kada je Kompani iznenada izgubio svest.
Prema dostupnim informacijama, belgijski stručnjak je doživeo i napad praćen grčevima, zbog čega su klupski lekar i hitna pomoć morali ekspresno da reaguju kako bi ga prevezli u bolničku ustanovu.
Srećom, detaljni lekarski pregledi odmah su isključili mogućnost srčanog ili moždanog udara, pa život šefa stručnog štaba minhenskog giganta nije ugrožen. Ipak, lekari i dalje sprovode ispitivanja u predelu glave kako bi utvrdili tačan uzrok ovog iznenadnog napada, dok se prava dijagnoza i dalje drži u strogoj tajnosti.
Medicinski tim je Kompaniju naložio strog i apsolutni odmor, pa je on čak i nedavni trijumf svog tima nad Frajburgom (3:1) morao da isprati preko TV ekrana iz bolničke postelje. Koliko je situacija ozbiljna, najbolje potvrđuju pisanja nemačkog "Bilda", koji navodi da u klubu vlada oštro pravilo za sve koji dolaze u posetu – fudbal mora pasti u potpuno drugi plan, a jedini fokus je spasavanje zdravlja i miran oporavak mladog trenera.
Dok u Minhenu vlada neizvesnost, vođenje prvog tima privremeno je preuzeo njegov pomoćnik Aron Danks. Danks će sigurno predvoditi Bajern na naredna tri važna meča protiv Borusije iz Dortmunda, Atletiko Madrida i Majnca. On je već posetio Kompanija u bolnici i javnosti preneo kakve-takve pozitivne vesti iz prve ruke, rekavši da je šef dobro raspoložen i da izgleda bolje iz dana u dan.
Veliko je pitanje kada će se Kompani uopšte vratiti na klupu. Nakon narednih utakmica sledi reprezentativna pauza, a prvi meč posle toga zakazan je za 20. novembar protiv Kelna. Ipak, njegov povratak na teren u potpunosti će zavisiti od zelenog svetla lekara koji i dalje traže odgovore na pitanje šta je izazvalo iznenadni kolaps belgijskog stručnjaka.
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