Mančester junajted sprema iznenađujući potez: Poznato šta čeka Bruna Fernandeša

Mančester junajted razmatra aktiviranje klauzule u ugovoru Bruna Fernandeša kako bi zaštitio njegovu tržišnu vrednost, a takav potez mogao bi da nagovesti mogući rastanak sa kapitenom već narednog leta.

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Portugalski vezista jedan je od najvažnijih igrača Crvenih đavola otkako je u januaru 2020. godine stigao na Old Traford. Ipak, uprkos njegovom značaju za ekipu, sve se više govori o mogućnosti da posle gotovo sedam godina napusti Mančester.

Prema pisanju engleskog portala Football Insider, čelnici Junajteda razmatraju mogućnost automatskog produženja Fernandešovog ugovora za dodatnu sezonu. Aktuelni sporazum ističe u junu 2027. godine, dok bi aktiviranjem klauzule saradnja bila produžena do leta 2028.

Na taj način klub bi zadržao veću kontrolu nad budućnošću portugalskog reprezentativca i izbegao rizik da ostane bez odgovarajućeg obeštećenja ukoliko igrač odluči da ode. Takva odluka ne bi nužno značila da Junajted želi dugoročno da zadrži Fernandeša, već bi mu ostavila više prostora za pregovore u slučaju konkretne ponude.

Interesovanje za 31-godišnjeg vezistu već duže vreme pokazuju klubovi iz Saudijske Arabije. Fernandeš je u junu 2025. godine odbio ponudu Al Hilala vrednu 100 miliona funti, iako je priznao da je finansijski bila veoma primamljiva. Tada je odlučio da ostane na Old Trafordu i nastavi karijeru u engleskom velikanu.

Njegove odlične partije i veliki doprinos igri Junajteda dodatno su potvrdili koliko je važan za ekipu. Prošle sezone postavio je rekord Premijer lige sa 21 asistencijom u jednoj prvenstvenoj sezoni, još jednom pokazavši svoju kreativnost i uticaj na rezultate tima.

Ipak, interesovanje iz Saudijske Arabije nije nestalo, a prema navodima engleskih medija, novi pokušaji da se Portugalac dovede mogli bi da uslede tokom januarskog prelaznog roka ili na kraju sezone.

Dodatnu pažnju izazvali su i nedavni događaji na Old Trafordu. Fernandeš je nakon teškog poraza od Koma rezultatom 4:1 u Ligi šampiona javno govorio o taktičkim problemima ekipe. Ubrzo potom ostao je na klupi protiv Bornmuta, a nije dobio priliku ni da uđe u igru.

Takav rasplet podstakao je spekulacije o njegovom odnosu sa trenerom Majklom Kerikom. Ipak, Kerik je objasnio da je odluka doneta iz fudbalskih razloga, pa Fernandešov izostanak ne treba automatski tumačiti kao kaznu zbog njegovih izjava.

Pred Mančester junajtedom sada je važna odluka. Fernandeš je godinama bio jedan od glavnih pokretača igre i igrač od kojeg se očekivalo da preuzme odgovornost u najtežim trenucima. Njegov eventualni odlazak zato bi označio kraj jednog značajnog poglavlja, ali i otvorio pitanje u kom će pravcu klub graditi ekipu u budućnosti.

Aktiviranje ugovorne klauzule moglo bi da bude prvi korak u određivanju te budućnosti, posebno ukoliko na Old Traford stigne ponuda kojoj uprava neće želeti da kaže ne.