Zločin

TERORISTIČKI NAPAD ISPRED AMBASADE IZRAELA U BEOGRADU, NAPADAČ UBIJEN Dačić: Proglašen crveni stepen opasnosti od terorizam

Танјуг_ РТС

28. 10. 2026. u 06:39

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STRANAC star 24 godine ubijen je noćas u Bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića 47 u Beogradu, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći, a na toj lokaciji se nalazi Ambasada Izraela u Srbiji.

ТЕРОРИСТИЧКИ НАПАД ИСПРЕД АМБАСАДЕ ИЗРАЕЛА У БЕОГРАДУ, НАПАДАЧ УБИЈЕН Дачић: Проглашен црвени степен опасности од тероризам

Foto: MUP

Kako je jutros saopštio MUP, 15 minuta posle ponoći u Beogradu je izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela i koji je u samoodbrani likvidirao napadača, ali je tom prilikom i sam lakše povređen, odnosno zadobio je posekotinu na licu od noža kojim je napadnut.

Ekipe Hitne pomoći su tokom noći obavile 138 intervencija od kojih su 22 bile na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je noćas, 15 minuta posle ponoći, u Beogradu izveden teroristički napad na pripadnika Žandarmerije koji je obezbeđivao Ambasadu Izraela.

"Maloletno lice, za sada neutvrđenog identiteta, za koje se osnovano sumnja da je iz Šapca, uzvikujući 'Alahu akbar', napalo je pripadnika Žandarmerije sa dva noža", rekao je Dačić, presnosi Telegraf.rs

On je naveo da su bezbednosne službe pratile tu osobu i da je, prema dosadašnjim saznanjima, bila poznata kao predstavnik Islamske države. Nakon napada, naloženo je podizanje nivoa bezbednosne pretnje od terorizma na najviši stepen i pojačavanje prisustva policije na ključnim lokacijama širom Srbije.

"Imajući u vidu da se na teritoriji naše zemlje dogodio teroristički napad, doneo sam odluku da podignem nivo bezbednosne pretnje od terorizma na najviši mogući stepen — crveni stepen. To znači da će od jutra biti pojačana kontrola i prisustvo policijskih snaga na svim važnim lokacijama, posebno u blizini infrastrukturnih objekata i na mestima gde se okuplja veći broj građana", naveo je Dačić prenosi RTS.

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