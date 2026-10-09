"ZOVI ANĐELE, ACO SRBINE, DA NAS NIKAD NE RASTAVE" Orila se pesma Merime NJegomir u Kragujevcu - pa i Vučić zapevao (VIDEO)

NA skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu atmosfera je upotpunjena prilikom izlaska za govornicu nosioca liste Aleksandra Vučića, kada je puštena pesma "Ruzmarin" Merime Njegomir.

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- Stavi ruzmarin ispod jastuka, neka nam večno miriše, zovi anđele, božje anđele, Aco Srbine, da nas nikad ne rastave, orilo se halom u Kragujevcu.

Atmosfera je bila toliko neverovatna, da je i Aleksandar Vučić zapevao.