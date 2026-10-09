Politika

"ZOVI ANĐELE, ACO SRBINE, DA NAS NIKAD NE RASTAVE" Orila se pesma Merime NJegomir u Kragujevcu - pa i Vučić zapevao (VIDEO)

В.Н.

09. 10. 2026. u 19:53

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NA skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Kragujevcu atmosfera je upotpunjena prilikom izlaska za govornicu nosioca liste Aleksandra Vučića, kada je puštena pesma "Ruzmarin" Merime Njegomir.

ЗОВИ АНЂЕЛЕ, АЦО СРБИНЕ, ДА НАС НИКАД НЕ РАСТАВЕ Орила се песма Мериме Његомир у Крагујевцу - па и Вучић запевао (ВИДЕО)

Foto: Novosti

 - Stavi ruzmarin ispod jastuka, neka nam večno miriše, zovi anđele, božje anđele, Aco Srbine, da nas nikad ne rastave, orilo se halom u Kragujevcu.

Atmosfera je bila toliko neverovatna, da je i Aleksandar Vučić zapevao. 

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