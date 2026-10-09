Srušiće se "žuti zid" na Verder: Dortmund juri sedmu pobedu u nizu, a "grunvajseri" se još nisu oporavili ni od sedmice protiv Tventea
BORUSIJA Dortmund dočekuje Verder u odličnom raspoloženju, sa maksimalnim učinkom u prva četiri kola Bundeslige i željom da nastavi pobednički niz.
Borusija Dortmund Domaćin je trenutno na vrhu tabele, a novi trijumf bio bi mu šesti uzastopni u prvenstvu.
Ekipa Nika Kovača u poslednjem kolu pre reprezentativne pauze savladala je Štutgart sa 1:0, golom Maksimilijana Bajera u drugom poluvremenu.
Posebno impresionira odbrana Dortmunda, koja je u četiri prvenstvene utakmice primila samo jedan gol. Dodatno samopouzdanje domaćinu ulivaju nastupi na Vestfalenu. Gregor Kobel još nije kapitulirao ovde u ovogodišnjem izdanju Bundeslige, pa će Verder imati težak zadatak da prekine taj niz.
Gosti, ipak, imaju razloga za optimizam. Tim Danijela Tjuna je osmi na tabeli sa sedam bodova, a u prethodnom kolu priredio je veliko iznenađenje, nadoknadivši dva gola zaostatka protiv Augzburga i slavivši sa 3:2. Marko Gril je u tom meču postigao gol i upisao dve asistencije.
Verder je pobedio u tri od prvih pet takmičarskih utakmica ove sezone, ali ga brine učinak na gostovanjima. Na poslednjih pet prvenstvenih utakmica van svog stadiona nije zabeležio nijednu pobedu, uz tri poraza i dva remija.
Dortmund ima problema sa povredama, naročito u odbrani. Emre Džan i Filipo Mane sigurno izostaju, dok su nastupi Julijana Rjersona i Nika Šloterbeka neizvesni. U napadu se očekuje da Serhu Girasi dobije podršku Itana Nvanerija i Fabija Silve.
Ni Verder neće biti kompletan. Među odsutnima su Musa N'Dije, Feliks Agu, Skelli Alvero, Jens Štage i Sene Linen, dok će u napadu nedostajati Džastin Njinmah, Keke Top i Salim Musa. Niklas Filkrug trebalo bi da predvodi navalu gostiju.
Uprkos kadrovskim problemima, Dortmund je pokazao dovoljno kvaliteta i stabilnosti da u ovaj susret uđe kao favorit. Verder bi mogao da ugrozi domaću odbranu, ali će za iznenađenje morati da odigra znatno bolje nego u poslednjim gostujućim nastupima.
NAŠ TIP: 1&1-3|&1-3|| (kvota 2,48)
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