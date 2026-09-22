VULGARNE UVREDE I NASILJE: Blokaderi ujedinjeni u bolesnim ispadima i pretnjama - meta su im žene! (FOTO/VIDEO)

VULGARNE uvrede, ponižavanje žena i poruke koje se mogu oceniti kao pretnje seksualnim nasiljem – upravo su takvi sadržaji ono što možemo videti od blokadera poslednjih dana.

Foto: Printskrin/Jutjub/Insajder/ Instagram stimac51vladimir/ ubacenelement

Dok se u javnosti još govori o ranijim objavama Ilije Srdanovića, nosioca „studentske" liste pojavio se još jedan snimak sa društvenih mreža zbog kojeg je reagovala Ana Brnabić.

Zajednička nit koja povezuje ove slučajeve jeste način na koji se u političkoj komunikaciji govori o ženama.

Naime, jedan blokader na mrežama je "ćacikama" zapretio silovanjem!

Na snimku koji je prikazan čuje se pitanje šta će biti sa „ćacikama“ kada, kako je navedeno, pobede „studenti“. On je napisao " gde ćemo sa ćacikama 26. oktobra".

Ovakvi komentari nisu za začuditi ako se uzmu u obzir vulgarni komentari koje je prethodno Srdanović, kandidat sa blokaderske liste, ostavljao uz fotografije novinarki.

Srdanovićeve objave ponovo u centru pažnje

Ranije objave Ilije Srdanovića na društvenoj mreži Iks ponovo su dospele u javnost. Među njima je i komentar koji je ostavio ispod objave u kojoj penzioneri govore da su zadovoljni povećanjem penzija i zahvaljuju predsedniku Aleksandru Vučiću.

Srdanović je tada napisao:

Foto: Printskrin

"RNIP all!"

Skraćenica „RNIP“ koristi se za izraz „Rest Not In Peace“, odnosno poruku suprotnu od „počivajte u miru“.

Posebnu pažnju izazvale su njegove vulgarne objave usmerene prema ženama iz medija.

Na fotografiju poznate voditeljke i novinarke RTS-a tokom televizijskog programa Srdanović je napisao:

"Usta i č*ar zamenili uloge!"

Foto: Printskrin

U drugoj objavi napisao je:

"Ispadom iz č*ara!"

Objave su ponovo pokrenule raspravu o granicama političke komunikacije, posebno kada se ona pretvara u vulgarno vređanje i ponižavanje žena. U prvom slučaju imamo pretnje ženama i seksualnim nasiljem, a u drugom izrazito vulgarne poruke i komentare o novinarkama od strane nosioca liste. Tako ponižavajuća retorika postala je deo njihove kampanje, kao i politike, politike nasilja kakvu smo i ranije mogli da vidimo.

I to već ranije tokom jučerašnjeg dana prećeno je svima koji ne misle kao oni.

Nenad Milanović, glavni finansijer blokaderske liste i vlasnik blokaderskog portala "Izlaz" objavio je video-snimak na kojem otvoreno, najsočnijim psovkama i pretnjama silovanjem, šalje poruku svim pristalicama vlasti i neistomišljenicima.

U zastrašujućem snimku, ovaj pripadnik sive eminencije blokadera pokazuje pravo, fašističko lice ove političke opcije, ogoljavajući plan koji spremaju za sve građane Srbije koji ne misle kao oni.

Dok po blokaderskim medijima glume "kulturne i obrazovane studente", finansijeri i mentori ove liste iza kamera pokazuju neviđenu agresiju.

- Samo jedna lepa poruka. Svi vi SNS go*nari, svi njihovi saučesnici i svi vi neutralni koji se ne oglašavate, svi ćete biti je*ani u zatvoru. Pi*ka li vam materina, da vam pi*ka materina - grmi u video-snimku ovaj ekstremista.

A prećeno je i ranijih dana.

Vladimir Štimac, blokaderski svedok čija je supruga na tzv studentskoj listi, javno i otvoreno propagira nasilje nad neistomišljenicima i kaže:

- Ukoliko i vi želite da jašete - glasajte za studentsku listu!Jedna stvar im je zajednička - obrazac zastrašivanja političkih neistomišljenika, a posebno žena. A građani treba da odaberu 26. oktobra da li je to sudbina koju žele. Ili pristojna normalna Srbija kakvu već vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić!

(Alo!)

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