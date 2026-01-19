BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.
Ponedeljak
18.30 Kremoneze Verona X (2.92)
20.30 Granada - Ejbar X (3.00)
Ukupna kvota: 25.84
