JOVANOVIĆ UDARIO I NA “STUDENTSKU LISTU” I NA OPOZICIJU: "Sve je to slabašno, Jovo Bakić je propali političar" (VIDEO)
MILOŠ Jovanović lider Novog DSS-a nastavlja sa prozivkama. Ni takozvana studentska lista, a ni opozicija mu više nisu po volji.
Kako je rekao "sve to slabašno" i da se slabost pokazuje time ako od nekoga na silu tražite da vas podrži.
Ističe da je kukavički sklanjati se, već da opozicija treba da se bori sa konkurencijom.
Istakao je i to da je Jovo Bakić "propali političar".
Opširnije u videu koji sledi:
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