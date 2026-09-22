Politika

JOVANOVIĆ UDARIO I NA “STUDENTSKU LISTU” I NA OPOZICIJU: "Sve je to slabašno, Jovo Bakić je propali političar" (VIDEO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 10:01

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MILOŠ Jovanović lider Novog DSS-a nastavlja sa prozivkama. Ni takozvana studentska lista, a ni opozicija mu više nisu po volji.

ЈОВАНОВИЋ УДАРИО И НА “СТУДЕНТСКУ ЛИСТУ” И НА ОПОЗИЦИЈУ: Све је то слабашно, Јово Бакић је пропали политичар (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako je rekao "sve to slabašno" i da se slabost pokazuje time ako od nekoga na silu tražite da vas podrži.

Ističe da je kukavički sklanjati se, već da opozicija treba da se bori sa konkurencijom.

Istakao je i to da je Jovo Bakić "propali političar".

Opširnije u videu koji sledi:

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