JOVANOVIĆ UDARIO I NA “STUDENTSKU LISTU” I NA OPOZICIJU: "Sve je to slabašno, Jovo Bakić je propali političar" (VIDEO)

MILOŠ Jovanović lider Novog DSS-a nastavlja sa prozivkama. Ni takozvana studentska lista, a ni opozicija mu više nisu po volji.

Foto: Printskrin

Kako je rekao "sve to slabašno" i da se slabost pokazuje time ako od nekoga na silu tražite da vas podrži.

Ističe da je kukavički sklanjati se, već da opozicija treba da se bori sa konkurencijom.

Istakao je i to da je Jovo Bakić "propali političar".

Opširnije u videu koji sledi: