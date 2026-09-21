PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope
NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.
Hokej
16.00 Molot Perm - Čajka ukupno golova +4.5 (1.35)
19.00 AIK - Kalmar ukupno golova 3-6 (1.55)
19.10 Junost Minsk - Slavutić ukupno golova -5.5 (1.75)
Kvota: 3.66
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