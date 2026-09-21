TIP ostali sportovi

PREDLOZI IZ LEDENIH DVORANA: "Tip" prognozira mečeve širom Evrope

Немања Пејчић

21. 09. 2026. u 12:08

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NAŠA redakcija vam je spremila tri zanimljiva predloga za danas.

ПРЕДЛОЗИ ИЗ ЛЕДЕНИХ ДВОРАНА: Тип прогнозира мечеве широм Европе

Chaloupka Miroslav / ČTK / Profimedia

Hokej

16.00 Molot Perm - Čajka ukupno golova +4.5 (1.35)

19.00 AIK - Kalmar ukupno golova 3-6 (1.55)

19.10 Junost Minsk - Slavutić ukupno golova -5.5 (1.75)

Kvota: 3.66

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