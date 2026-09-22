ŠOK ZA SRBIJU! Dušan Vlahović ne igra u Ligi nacija

Reprezentacija Srbije pretrpela je težak udarac uoči početka Lige nacija, pošto selektor Veljko Paunović u predstojeća četiri meča neće moći da računa na napadača Dušana Vlahovića.

Credit: Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Kako saznaje Mocart Sport, uboiti špic turskog FK Bešiktaš doživeo je povredu zbog koje je morao da otkaže nastup za nacionalni tim.

Ovo je velika šteta za "Orlove", s obzirom na to da se Vlahović nalazi u izvanrednoj formi od dolaska u Istanbul, gde redovno rešeta mreže i pokazuje ogromnu glad za golovima.

Ipak, u ovoj fudbalskoj nesreći pozitivna okolnost je to što selektor Paunović ima spremnu alternativu.

U fantastičnom naletu je i Luka Jović, koji pruža sjajne partije i redovno postiže golove kako u prvenstvu Grčke, tako i na međunarodnoj sceni, pa se očekuje da preuzme glavnu reč u napadu Srbije.





