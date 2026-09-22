Fudbal

ŠOK ZA SRBIJU! Dušan Vlahović ne igra u Ligi nacija

М.П.

22. 09. 2026. u 09:28

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Reprezentacija Srbije pretrpela je težak udarac uoči početka Lige nacija, pošto selektor Veljko Paunović u predstojeća četiri meča neće moći da računa na napadača Dušana Vlahovića.

ШОК ЗА СРБИЈУ! Душан Влаховић не игра у Лиги нација

Credit: Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Kako saznaje Mocart Sport, uboiti špic turskog FK Bešiktaš doživeo je povredu zbog koje je morao da otkaže nastup za nacionalni tim.

Ovo je velika šteta za "Orlove", s obzirom na to da se Vlahović nalazi u izvanrednoj formi od dolaska u Istanbul, gde redovno rešeta mreže i pokazuje ogromnu glad za golovima.

Ipak, u ovoj fudbalskoj nesreći pozitivna okolnost je to što selektor Paunović ima spremnu alternativu.

U fantastičnom naletu je i Luka Jović, koji pruža sjajne partije i redovno postiže golove kako u prvenstvu Grčke, tako i na međunarodnoj sceni, pa se očekuje da preuzme glavnu reč u napadu Srbije.


 

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