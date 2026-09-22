ŠOK ZA SRBIJU! Dušan Vlahović ne igra u Ligi nacija
Reprezentacija Srbije pretrpela je težak udarac uoči početka Lige nacija, pošto selektor Veljko Paunović u predstojeća četiri meča neće moći da računa na napadača Dušana Vlahovića.
Kako saznaje Mocart Sport, uboiti špic turskog FK Bešiktaš doživeo je povredu zbog koje je morao da otkaže nastup za nacionalni tim.
Ovo je velika šteta za "Orlove", s obzirom na to da se Vlahović nalazi u izvanrednoj formi od dolaska u Istanbul, gde redovno rešeta mreže i pokazuje ogromnu glad za golovima.
Ipak, u ovoj fudbalskoj nesreći pozitivna okolnost je to što selektor Paunović ima spremnu alternativu.
U fantastičnom naletu je i Luka Jović, koji pruža sjajne partije i redovno postiže golove kako u prvenstvu Grčke, tako i na međunarodnoj sceni, pa se očekuje da preuzme glavnu reč u napadu Srbije.
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