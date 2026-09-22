„MAJMUNE, MAJMUNČINO!“ Milivojević psovao i urlao na građane na Šabačkom vašaru

ZA deo Šapčana, politička ocena tog perioda očigledno je stala u rečenicu koja se sada začula na vašaru – „vrati se na mesto zločina“.

Foto: Printskrin

Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević verbalno se sukobio sa građanima na Šabačkom vašaru, gde se pojavio zajedno sa nekadašnjim gradonačelnikom Šapca Nebojšom Zelenovićem. Nakon povika „ua, blokaderi“, Milivojević je, prema snimku koji kruži društvenim mrežama, odgovorio najgrubljim uvredama i psovkama.

„Uaa, majmune! Majmunčino! Nije ti ovo gej parada! Pi*ka ti materina, bre!“

Ove reči, prema snimku koji se širi društvenim mrežama, izgovorio je Srđan Milivojević, aktuelni predsednik Demokratske stranke, obraćajući se ljudima na Šabačkom vašaru koji su negodovali zbog njegovog i pojavljivanja Nebojše Zelenovića.

Milivojević i Zelenović pojavili su se na vašaru u jeku kampanje i podrške takozvanoj blokaderskoj listi, ali njihov dolazak očigledno nije naišao na odobravanje svih prisutnih.

Čim su ih ugledali, iz mase su se začuli povici:

– Uaaa, blokaderi!

Umesto da nastavi svojim putem ili političkim argumentima odgovori građanima koji očigledno ne dele njegove stavove, predsednik Demokratske stranke krenuo je u verbalni obračun.

– Uaa, majmune! Majmunčino! – čuje se na snimku.

A onda i:

– Nije ti ovo gej parada! Pi*ka ti materina, bre!

Dakle, čovek koji se nalazi na čelu stranke koja u svom imenu nosi reč „demokratska“ na javno izraženo negodovanje građana odgovara nazivajući ih majmunima i psujući im majku.

Toliko o toleranciji prema drugačijem mišljenju.

„Vrati se na mesto zločina, Zelenoviću“

Ni nekadašnji gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović nije prošao bez reakcije okupljenih.

U jednom trenutku iz mase se začulo:

– Vrati se na mesto zločina, Zelenoviću!

Zelenović je Šabac vodio šest godina. Za gradonačelnika je izabran 16. juna 2014, a na toj funkciji ostao je do 2020. godine.

Na lokalnim izborima 2020. izgubio je vlast, posle izbornog procesa koji je uključivao ponavljanje glasanja na pojedinim biračkim mestima.

Za deo Šapčana, politička ocena tog perioda očigledno je stala u rečenicu koja se sada začula na vašaru – „vrati se na mesto zločina“.

Zelenović je inače političku karijeru započeo upravo u Demokratskoj stranci, bio je član njenog Glavnog odbora, a DS je napustio početkom 2013. godine.

Sada se ponovo našao rame uz rame sa predsednikom DS.

Od nekada velike DS do kačenja studentima na grbaču

Demokratska stranka, nekada jedna od dve najveće političke organizacije u Srbiji, danas je daleko od političke snage koju je nekada imala.

Zato njeno približavanje studentskoj odnosno blokaderskoj listi teško može da se posmatra izvan borbe za politički opstanak.

DS je studentima ponudio podršku i svoje „resurse“, pokušavajući da se priključi političkom talasu koji nije sama stvorila.

A jedan od detalja koji toj priči daje gotovo grotesknu dimenziju jeste stanje finansija same stranke.

Milivojević je javno govorio da je račun Demokratske stranke godinama u blokadi.

Dakle, stranka sa blokiranim računom nudi „sve resurse“ studentima.

Politički prevedeno – DS pokušava da se zakači studentima na grbaču ne bi li ostao u igri i preko nove liste pokušao da vrati deo uticaja koji je tokom godina izgubio.

Šabac posle Zelenovića

Upravo zato reakcija dela građana Šapca na pojavljivanje Zelenovića i Milivojevića ne dolazi u političkom vakuumu.

Šabac je poslednjih godina nastavio snažan industrijski razvoj i dobio nove investicije, naročito u automobilskoj industriji.

Među velikim investitorima je kineski Minth, koji je nastavio da širi proizvodne kapacitete u Šapcu. Tokom 2026. odobrena je i izgradnja novog proizvodnog kompleksa u Majuru površine veće od 42.000 kvadratnih metara.

U pogonima Mintha u Šapcu ove godine pokrenuta je i serijska proizvodnja humanoidnih robota u saradnji sa kompanijom AGIBOT.

To je Šabac koji danas raste, privlači investicije i otvara nova radna mesta.

Iz političkog ugla sadašnje vlasti i njenih pristalica, grad je posle smene Zelenovića praktično podignut iz pepela i dobio razvojnu dinamiku kakvu građani mogu neposredno da vide.

Zato ne čudi što deo Šapčana ne želi povratak ljudi i politike koje vezuje za period pre promene vlasti 2020. godine.

Demokratija važi samo dok niko ne kaže „ua“?

Ali snimak sa vašara govori o još nečemu.

O odnosu prema neistomišljenicima.

Svaki političar ima pravo da bude nezadovoljan dobacivanjem. Može da odgovori. Može da polemiše. Može i da ode.

Ali predsednik Demokratske stranke koji građanina naziva „majmunom“ i „majmunčinom“, a zatim mu psuje majku, sam pokazuje koliko u praksi uvažava pravo na drugačije političko mišljenje.

Posebno je paradoksalno što takve reči dolaze od čoveka na čelu stranke koja decenijama upravo demokratiju, toleranciju i političku kulturu predstavlja kao svoje temeljne vrednosti.

Na Šabačkom vašaru bilo je dovoljno nekoliko povika „ua“ da ta deklarativna tolerancija nestane.

Ostali su „majmun“, „majmunčina“ i „pi*ka ti materina“.

I možda upravo tih nekoliko sekundi snimka bolje od bilo koje političke analize objašnjava gde se Demokratska stranka danas nalazi.

Od nekadašnje velike stranke koja je upravljala Srbijom do političke organizacije koja pokušava da se održi uz studentsku listu, dok njen predsednik na vašaru psuje građane koji mu kažu da ga ne podržavaju.

Zato su danas tu gde jesu – politički gotovo mrtvi, a očigledno nesposobni da prihvate da građani imaju puno demokratsko pravo da im to i pokažu.

(24sedam)